Президент намерен привлечь 500 млрд тенге в IT-сферу

Касым-Жомарт Токаев считает, что в страну необходимо привлекать мировых гигантов.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в обращении народу рассказал, что в течение пяти лет нужно довести объем инвестиций в IT-сферу до 500 миллиардов тенге. Он отметил, что развитие рынка IT, инжиниринговых и других высокотехнологичных услуг — это не только создание добавленной стоимости и рабочих мест внутри страны, но и увеличение возможностей экспорта таких услуг за рубеж, передает Kursiv.kz.

«Важно раскрыть данный потенциал. Перспективным направлением видится взаимодействие IT-отрасли с национальным бизнесом», — сказал Президент.

По его словам, крупные государственные и частные компании тратят десятки миллиардов тенге на разработки и приложения иностранных компаний. Правительству следует наладить взаимовыгодное сотрудничество между промышленностью и IT-отраслью. Это позволит сформировать цифровые технологические платформы, которые могут стать движущей силой цифровой экосистемы каждой отрасли.

«Мы приняли законы, позволяющие Казахстану стать одним из международных хабов по обработке и хранению данных. Только за прошлый год в цифровой майнинг было привлечено более 80 миллиардов тенге инвестиций. Но останавливаться на этом нельзя, следует привлекать в страну мировых цифровых гигантов. Иначе это сделают другие государства», — сказал он.

Кроме того, президент поручил принять меры по цифровизации социальных платежей.

«Для этого нужно внедрить цифровой „социальный кошелек“ гражданина, а также создать соответствующую товаропроводящую систему», — заявил Токаев.

Глава государства поручил до конца года отменить наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения, обеспечить цифровое подтверждение информации. По его словам, положительная практика уже имеется по адресной, имущественной и другим подобным справкам.

«Удостоверения личности, дипломы, права должны приниматься госорганами в электронном виде. Для упрощения взаимодействия населения с электронными сервисами следует широко применять биометрию на уровне государственных услуг и в частном бизнесе», — заявил он.