Токаев против кибербуллинга

По мнению Президента, настало время защитить детей от травли в интернете.

Законодательные меры по борьбе с кибербуллингом необходимы в Казахстане, считает президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он высказался об этом в ходе Послания народу Казахстана.

«Критически важно принять новые меры по защите прав человека. Для меня эта проблема является приоритетной. Как и весь мир, Казахстан тоже столкнулся с незащищенностью граждан от травли в интернете. В первую очередь от этого страдают дети. Они особенно остро воспринимают интернет-травлю, которая, к сожалению, приводит к печальным последствиям», — заявил Президент.

Он отметил, что пришло время принять законодательные меры по защите граждан, особенно детей, от кибербуллинга. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству как можно скорее принять соответствующие законы.