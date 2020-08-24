МОН запустило call-center техподдержки по дистанционному обучению

Планируется, что он будет работать круглосуточно.

Министерство образования РК запустило call-center 1450. Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари, передает Kazpravda.kz.

«Мы уже создали единый кол-центр 1450. Он доступен для всех граждан. Отдельно мы сейчас выделяем оттуда техническую поддержку. Именно по технической поддержке, по работе с платформами будут консультанты подключены. В четвертой четверти прошлого года было порядка трех платформ, которые участвуют в онлайн-образовании. За лето многие ребята подтянулись. Порядка 10 появилось. Задача министерства — дать возможность развиваться», — сказал вице-министр.

По его словам, конкуренция среди обучающих платформ даст возможность к увеличению качественного контента.

«Все эти платформы, которые будут задействованы в новом учебном году, будут подключены через единый номер к технической поддержке. На днях мы переведем работу call-центра в круглосуточный режим», — добавил Бигари.