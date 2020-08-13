Сбой произошел в системе продажи билетов на поезда в Казахстане

В АО «Пассажирские перевозки» извинились за временные неудобства.

Из-за технических неполадок система продажи билетов АО «Пассажирские перевозки» временно не работает. Оформление проездных документов (билетов) на сайте Bilet.railways.kz и других онлайн-ресурсах временно недоступно, передает Today.kz.

«В настоящее время процесс продажи железнодорожных билетов постепенно восстанавливается в билетных кассах общества», — сообщили в компании.

В связи с тем, что работы по устранению проблем все еще продолжаются, могут возникать технические сбои при покупке билетов. В АО «Пассажирские перевозки» извинились за временные неудобства.