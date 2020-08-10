Большегрузы будут проезжать из Казахстана в Китай по электронной очереди

Планируется разработать специальное мобильное приложение по организации электронной очереди.

С 20 июля Китай сократил прием транспорта с казахстанской стороны до десяти единиц в день из-за вспышки коронавируса в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В результате образовались большие очереди из большегрузов. Чтобы решить эту проблему, госорганы РК и Народное правительство СУАР провели переговоры 30 июля. Для урегулирования очереди на границе создана рабочая группа. В нее вошли представители органов государственных доходов, пограничной службы и акимата Алматинской области, передает Sputnik.

Казахстанцы смогут онлайн отслеживать очередь на пункте пропуска на границе с Китаем. Для этого в течение трех недель будет создано специальное мобильное приложение. Об этом рассказали представители комитета государственных доходов.

«Учитывая, что порядка 80% водителей, ожидающих очереди — жители приграничных населенных пунктов, в течение трех недель будет разработано специальное мобильное приложение по организации электронной очереди», — сказали в КГД.

Водители смогут контролировать очередь в онлайн-режиме из дома.