Число абонентов в республике достигло 2,6 млн человек.

К июлю 2020 года в РК зафиксировано 17,5 млн абонентов с выходом в интернет. 15 млн приходится на абонентов сотовой связи, имеющих доступ в интернет, что на 2,3% больше, чем в прошлом году. Число абонентов фиксированного интернета составило 2,6 млн (на 2,2% больше, чем в прошлом году), из них с доступом к высокоскоростному широкополосному доступу — 2,5 млн абонентов (также плюс 2,2% за год).

Более трети абонентов фиксированного интернета с использованием высокоскоростного широкополосного доступа приходится на три региона: Алматы (369,1 тыс. абонентов, рост за год на 0,7%), Нур-Султан (272,8 тыс.), Карагандинская область (272,5 тыс.).

Наибольший годовой прирост количества абонентов наблюдался в Мангистауской (+11,4%), Кызылординской (9,5%) и Актюбинской (+8,6%) областях. Сокращение числа абонентов было отмечено лишь в двух регионах — Нур-Султане и ВКО.

Согласно данным Speedtest Global Index, Казахстан поднялся за месяц на две позиции по скорости мобильного интернета и занял 95 место среди 138 стран, а также продолжает занимать 65 место среди 174 стран по скорости фиксированного широкополосного интернета. При этом в прошлом году по скорости мобильного интернета Казахстан занимал 90 место, а по скорости фиксированного — 67.

Среди соседей по ЕАЭС по скорости фиксированного интернета Казахстан опережает Кыргызстан и Армению, но уступает России и Беларуси. Что касается мобильного интернета, здесь показатели РК лучше, чем у Кыргызстана и Беларуси, однако хуже, чем у Армении и России.