МУИТ первым из вузов РК заключил масштабное сотрудничество с Coursera

Внедрение специальной образовательной платформы для университетов Coursera for Campus позволит студентам ИТ-университета не только изучать уникальные курсы от ведущих мировых университетов и технологических компаний, но и получать возможность бесплатной сертификации.

Пандемия и вынужденная самоизоляция людей привели к всплеску интереса к онлайн и неформальному образованию. Весной Министерство образования РК рекомендовало казахстанским организациям образования перейти на дистанционное обучение, чтобы школьники и студенты могли проходить учебные программы без потери часов. Однако некоторые казахстанские университеты задумались о своей цифровой трансформации еще раньше. Одним из таких университетов является Международный университет информационных технологий. О намерении перевести весь учебный процесс в онлайн-формат ректор вуза Раиса Ускенбаева уже рассказывала в интервью Profit.kz.

О том, что нового происходит в университете, рассказала Евгения Александровна Дайнеко, проректор по научной и международной деятельности МУИТ. По ее словам, сфера образования является ключевым звеном в процессе внедрения цифровых технологий.

С прошлого учебного года Университет перестроил свою образовательную траекторию и поменял дизайн образовательных программ. В МУИТ отошли от специальностей как таковых, перейдя к образовательным программам. Интересно, что этот шаг, реализованный при поддержке Всемирного банка и Министерства труда и социальной защиты, был сделан впервые в Казахстане. В вузе создали 40 образовательных программ по разным направлениям ИТ, и впервые в РК появились такие междисциплинарные специальности, как ИТ-генетика, ИТ-биология, ИТ-медицина. Представители университета подчеркивают, что междисциплинарность образовательных программ — это одна из необходимых составляющих программ обучения.

А учитывая, что дистанционные курсы и образовательные платформы становятся все более популярными, для студентов МУИТ был реализован совершенно новый, уникальный проект — они смогут самостоятельно проходить курсы на платформе Coursera и получать соответствующие сертификаты, а университет обеспечит перезачет образовательных кредитов. Coursera — проект массового онлайн-образования Стэнфордского университета, который сотрудничает более чем с 200 ведущими университетами, входящими в топ мировых рейтингов университетов, и известными международными компаниями. Платформа содержит более 4200 образовательных курсов по 430 специальностям и специализациям, на ней зарегистрировано более 65 млн пользователей.

«Все это говорит о том, что Coursera уже твердо занимает свою лидирующую позицию на рынке массовых открытых онлайн-курсов. Также хочется отметить, что благодаря тому, что в период пандемии Coursera открыла бесплатный доступ ко всем своим курсам через университетскую подписку, нам удалось испробовать опыт внедрения таких курсов в образовательную среду МУИТ. Этот опыт показал нам, что в целом студенты заинтересованы в получении международно-признанных сертификатов. Все эти факторы повлияли на выбор платформы Coursera в качестве внедрения неформального обучения в МУИТ», — рассказала проректор по научной и международной деятельности вуза.

МУИТ стал первым университетом в Казахстане и Центральной Азии, заключившим сотрудничество с Coursera и внедрившим специальный продукт для университетов Coursera for Campus. Этот продукт позволяет интегрировать контент платформы в экосистему университета.

«Мы решили сделать мягкое внедрение в наш процесс. То есть, студенты 2 и 3 курса будут иметь лицензии и один обязательный предмет в семестр к прохождению в соответствии с учебными планами. Студент за год может пройти столько курсов, сколько пожелает и получить бесплатно сертификаты, но в транскрипт университет засчитает только те курсы, которые включены в образовательную программу. МУИТ совместно с Coursera выбирает курсы, которые наиболее подходят по контенту, часам и сложности заданий к нашему образованию. Это наиболее важный момент, где совместно обсуждается Learning Outcomes (результаты обучения) определенного курса и навыки, которые студент должен обрести после завершения. Наш университет также будет брать на контроль этот процесс в течение всего обучения: у нас будут менторы, задача которых помочь студентам во всех организационных вопросах. То есть, мы не просто взяли и отдали наши курсы другому провайдеру. Мы будем тщательно следить за успехами студентов и анализировать ситуацию. Студенты, которые успешно закончат курс, смогут бесплатно получить соответствующие сертификаты», — пояснила Евгения Александровна.

«В первую очередь мы хотим дать возможность студентам окунуться в мировую среду образования. А сертификаты от ведущих компаний и университетов в дальнейшем помогут им в трудоустройстве. Хочется отметить, что после мировой пандемии традиционное образование вряд ли останется полностью прежним. Данная ситуация показывает, насколько быстро человек может подстроиться под новые условия социума. МУИТ как передовой вуз страны готов к новым переменам? готов предоставить своим студентам лучшие возможности современного образовательного рынка! Наша задача — стимулировать студента к дополнительному получению знаний, быть академическим честным студентом, уметь применять смешанное обучение и не теряться при жизненных нештатных ситуациях», — подытожили в Международном университете информационных технологий.

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