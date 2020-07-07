Количество платежных карт в обращении подскочило сразу на 55% за год

Наиболее распространенными являются дебетовые карты, их доля составляет 79,6%.

К началу июня текущего года в Казахстане числилось 38,8 млн платежных карт в обращении — на 54,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (25,1 млн). Число держателей карт увеличилось за год на 52,3% и составило 33,2 млн. Эмитентами платежных карт в Казахстане являются 22 банка и АО «Казпочта». Эти организации выпускают и распространяют платежные карточки международных и локальных систем, сообщает Ranking.kz.

Наиболее распространенными являются дебетовые карты, их доля составляет 79,6% от общей численности карт в обращении, или 30,9 млн единиц. Доля кредитных карт составила 17,0%, или 6,6 млн единиц. За январь–май текущего года объем транзакций с использованием платежных карточек составил 16 трлн тг — на 53,9% больше, чем в соответствующем периоде 2019 года. Количество транзакций за аналогичный период текущего года составило 937,8 млн при увеличении на 73,2% за год.

В целом рынок карт является одним из устойчиво развивающихся секторов платежного рынка. Вместе с тем активно расширяется сеть дистанционного обслуживания — значительно выросло количество POS-терминалов, банкоматов, терминалов моментальной оплаты и др. Так, по состоянию на конец марта 2020 года 96,3 тыс. предпринимателей разместили 160,7 тыс. POS-терминалов в 133,1 тыс. торговых точках. Количество POS-терминалов за год возросло на 15,7%, а среднегодовой рост за последние пять лет составил 22,5%. Более 54% POS-терминалов поддерживают функцию NFC. Появление Apple Pay и Samsung Pay в РК также значительно стимулировало налаживание инфраструктуры торговых POS-терминалов.