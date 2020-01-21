Теперь Samsung’ом можно платить

Платежный сервис Samsung Pay стал доступен для держателей карт Halyk Bank, вскоре подключатся и другие банки.

Сегодня стало известно, что Halyk Bank и компания Samsung Electronics запустили открытое бета-тестирование платежного сервиса Samsung Pay. Это позволит клиентам банка оплачивать товары и услуги со смартфона или смарт-часов Samsung в любых терминалах, которые принимают бесконтактные платежи.

Как пояснили Profit.kz представители Samsung Electronics, открытое бета-тестирование продлится до 27 января. С 28 января стартует второй этап открытого тестирования с остальными казахстанскими банками, а официальный запуск нового сервиса состоится в конце февраля 2020 года. Какие именно банки будут подключены к системе, пока не озвучивается, однако на момент запуска планируется сотрудничество с девятью БВУ.

Уже с 21 января клиенты Halyk Bank могут установить приложение Samsung Pay и подключить к нему карты Visa или Master Card. Сервис поддерживает все современные смартфоны Samsung с модулем NFC, начиная с линейки Galaxy S6 2015 года. В Halyk Bank добавили, что специально к запуску нового сервиса была объявлена акция: держатели карт банка получат 10% бонусов на платежи Samsung Pay.

«Благодаря новым технологиям рынок безналичных платежей в нашей стране в последнее время существенно вырос. Halyk Bank находится в тренде, развивая курс на дальнейшую цифровизацию бизнес-процессов. Samsung Pay — это еще один удобный способ бесконтактной оплаты, предлагаемый нашим банком, в дополнение к QR-платежам и прочим сервисам, которые уже сегодня используются в магазинах, кафе, ресторанах, общественном транспорте, и даже при оплате государственных услуг на портале электронного правительства», — отметила Умут Шаяхметова, председатель правления Halyk Bank.

К настоящему моменту платежный сервис Samsung Pay работает более чем в 25 странах, включая партнеров РК по Таможенному союзу — Россию и Беларусь. В Samsung Pay реализована трехуровневая защита, обеспечивающая безопасность платежных операций: авторизация по отпечатку пальца (необходимая для каждой покупки), токенизация и Samsung KNOX.