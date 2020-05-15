Проект е-Qurylys усилит прозрачность строительных процессов

е-Qurylys позволит выполнять возложенные на участников строительства обязательства посредством ЭЦП и хранить информационные данные без возможности последующей корректировки.

Одним из инструментов в усилении прозрачности строительных процессов и ужесточении контроля за качеством строительства объектов является реализация проекта е-Qurylys. Проектом предусмотрено создание единой цифровой площадки для всех участников строительства (заказчик, подрядная организация, технический и авторский надзоры) с возможностью подключения органов государственного-архитектурно строительного контроля, социальной защиты населения, противопожарной, санитарно-эпидемиологической служб и других заинтересованных органов, передает Елорда Инфо.

е-Qurylys позволит выполнять возложенные на участников строительства обязательства посредством электронно-цифровой подписи (минимизация бумажного документооборота) и хранить информационные данные без возможности последующей корректировки.

Помимо этого, предусматривается подключение к данной системе инструментов фиксирования и записи изображения, что обеспечит возможность отслеживания и камерального мониторинга хода строительства объектов органами государственного архитектурно-строительного контроля и других контролирующих органов.