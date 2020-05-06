Табачная продукция в Казахстане получит электронную маркировку

Ожидается, что е-маркировка увеличит выручку добросовестного производителя путем отвоевания доли у нелегального рынка.

Комитет госдоходов министерства финансов Казахстана рассчитывает втрое снизить теневой оборот в сфере табачной продукции за счет введения системы электронной маркировки. Об этом сообщил эксперт ведомства Азат Исенов, передает «Курсив».

В Евразийском экономическом союзе намерены внедрить систему электронной маркировки и прослеживаемости продукции до 2025 года по широкой номенклатуре товаров. Предполагается, что на каждую единицу товара будет наноситься электронная метка, которая будет считываться при продаже в рознице. Таким образом фискалы стран ЕАЭС рассчитывают прослеживать прохождение товара от производителя до конечного покупателя — и повысить за счет этого собираемость налогов, так как немаркированная (то есть контрафактная) продукция не сможет быть реализована в рознице.

Одним из первых под маркировку подпадет табачная продукция: в Казахстане с октября 2018 года по 1 апреля 2019 года проводился пилот по маркировке табачных изделий. В пилоте участвовали два производителя, три импортера и два дистрибьютора, промаркировано 58 млн пачек сигарет. По итогам пилота комитет госдоходов разработал проекты нормативных правовых актов, которые позволят регулировать электронную маркировку сигарет и других видов табачных изделий — приказ по утверждению правил маркировки и прослеживаемости табачных изделий, проект постановления правительства по утверждению перечня товаров, подлежащих маркировке и проект постановления об утверждении стоимости марки.

Проект постановления правительства об утверждении перечня предлагает сроки обязательной маркировки: сигареты — с 1 июля 2020 года, остальные табачные изделия — с 1 января 2021 года. Однако на последнем совещании под председательством главы министерства финансов — заместителя премьер-министра Алихана Смаилова решили пересмотреть сроки после анализа регуляторного воздействия системы маркировки на отрасль. При этом фискалы уже сейчас полагают, что е-маркировка сигарет в Казахстане увеличит выручку добросовестного производителя путем отвоевания доли у нелегального рынка.

По расчетам, за год маркировка сможет увеличить выручку добросовестного бизнеса на 15,2 млрд тенге как за счет увеличения доли белого рынка, так и за счет снижения издержек на поставку своей продукции и за счет увеличения эффективности цифрового планирования. Спикер сослался на исследования компаний Cognizant и BCG, согласно которым маркировка позволяет увеличить выручку за счет увеличения эффективности цифрового планирования на 0,75-1,3%, а также снизить издержки по поставкам на 6,5%. «Дополнительно маркировка может пополнить бюджет страны на 5,1 млрд тенге в год путем увеличения сбора налогов от НДС и акциза», — добавил Азат Исенов.

Он также сослался на эффект от внедрения системы электронной маркировки в Бразилии, где она в 2008 году позволила увеличить собираемость налогов по табачным изделиям на 40% и привела к закрытию 7 нелегальных заводов. В Турции за год действия такой системы собираемость налогов от табачных изделий выросла на 1,8 млрд долларов.