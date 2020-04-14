Рождение, брак, перемена фамилии - как получить услуги РАГС онлайн
Руководитель отдела РАГС аппарата акима столичного района «Байқоңыр» Айгуль Турашева рассказала об услугах регистрации актов гражданского состояния, которые можно получить онлайн.
Возглавляемый ею отдел занимается государственной регистрацией рождения, смерти, заключения и расторжения брака, перемены фамилии, имени, отчества. В настоящее время в связи с введением чрезвычайного положения в городе Нур-Султан, граждане обращаются за получением государственных услуг через портал электронного правительства. Сотрудники отдела РАГС оказывают соответствующие услуги в рамках Закона РК, передает Елорда Инфо.
«Мы предлагаем гражданам подавать заявления на получение государственных услуг онлайн, не выходя из дома. Выдача готовых документов гражданам будет осуществляться по истечению срока карантина в городе», — сказала Айгуль Турашева.
При наличии технических неполадок на портале электронного правительства можно обратиться по номеру 1414.