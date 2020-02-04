Мамин предложил полностью перевести госзакупки в ЕАЭС в электронный формат

Планируется осуществить это до конца 2021 года.

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах, на которых выдвинул ряд инициатив по решению актуальных вопросов экономической интеграции на пространстве ЕАЭС, передает Strategy2050.kz.

Он акцентировал внимание на необходимости ускоренного согласования инициированных казахстанской стороной поправок в Порядок устранения барьеров, которые позволят ускорить процесс рассмотрения обращений до трех месяцев. Глава правительства Казахстана предложил до конца 2021 года полностью перевести в электронный формат госзакупки, проводимые в странах ЕАЭС. Кроме того, глава правительства Казахстана отметил необходимость усиления совместной работы в рамках ЕАЭС по развитию цифровой экономики и современных высокотехнологичных сфер, а также выработки совместной тактики по борьбе с пиратской продукцией.

«На сегодня ведется реестр согласованных препятствий. Он содержит 68 препятствий. Мы три года назад данный реестр начинали с 60 препятствий. Вместо того, чтобы снизить данный показатель, к сожалению, мы с каждым годом его увеличиваем, создавая все новые барьеры либо затягивая их устранение. Обеспечение участия в госзакупках, проводимых в электронных форматах, посредством взаимного признания электронных цифровых подписей, является одной из целей развития рынка госзакупок», — сказал глава правительства РК.

Участники заседания рассмотрели ход работы по подготовке проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, устранению барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, интеграции национальных информационных систем, внедрению расчетно-клиринговой системы для перечисления ввозных таможенных пошлин в национальных валютах между государствами-членами ЕАЭС, формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС и другие вопросы. По итогам заседания ЕМПС подписаны соответствующие решения, распоряжения и поручения. Следующее заседание ЕМПС состоится 9–10 апреля 2020 года в г. Минск.