Справку о регистрации в качестве безработного теперь можно получить на eGov

Ранее для ее получения требовалось обязательное обращение в центр занятости населения.

Министерство труда и социальной защиты населения РК внедрило услугу по выдаче справки о регистрации в качестве безработного на портале электронного правительства. Ранее для ее получения требовалось обязательное обращение в центр занятости населения. При этом справка выдавалась на бумажном носителе в течение дня. Теперь ее можно получить моментально, заказав онлайн.

«Когда мы анализировали госуслуги социально-трудовой сферы, то поняли, что всевозможные справки мы будем переводить в электронный формат, потому что само оказание услуг по выдаче справки в той или иной инстанции — достаточно нетрудоемкий процесс. Для их получения гражданам приходилось ездить, например, в центр занятости. Теперь благодаря цифровизации уже нет необходимости физического обращения. Основное преимущество такого формата — это то, что справку можно получить моментально где угодно, главное, чтобы был доступ в интернет. В будущем мы вообще хотим отойти от получения справок в какой-либо форме, если информация имеется в базах госорганов», — сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев.

Для получения справки на портале электронного правительства нужно кликнуть по кнопке «Услуги» на главной странице, далее перейти в раздел «Трудоустройство и занятость». Выбрав услугу, необходимо авторизоваться, заполнить заявку, заверить ее электронной цифровой подписью или SMS-паролем (необходима регистрация в базе мобильных граждан). Справка о регистрации в качестве безработного моментально появится в личном кабинете в разделе «История получения услуг».