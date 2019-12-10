В Казахстане проведут онлайн-турнир по PUBG Mobile

Поклонников дисциплины приглашают принять участие в крупнейшем турнире Казахстана — Altel Cyber Games.

Открытые квалификации состоятся с 14 по 22 декабря. По их итогам будут определены 16 участников финальной стадии, которая запланирована с 27 по 29 декабря 2019 года.

Подробнее о мероприятии рассказал Куанышбек Есекеев, президент Qazaq Cybersport Federation: «Летом этого года мои коллеги встречались с представителями компании Tencent Games в Китае, где обсудили сотрудничество, в частности, проведение регулярных лиг по популярной игре PUBG Mobile. Ежедневно в нее играют сотни тысяч казахстанцев. Мобильные игры уже сейчас занимают 46% игрового рынка и показывают наибольшие темпы роста (+9,7% в год) по сравнению с десктопными и консольными играми. Вместе с тем, по данным Международного союза электросвязи, на сегодняшний день 96% населения Земли находятся в зоне доступа к мобильному цифровому сигналу. Только представьте, каким может стать мобильный киберспорт в ближайшие 3-5 лет! А казахстанские мобильные киберспортсмены уже сейчас демонстрируют высокие результаты в СНГ. Так, на прошедшем турнире от Tencent, PMCO Fall Split Global Finals, почти дошел до финала, заняв пятое место, казахстанский коллектив Goskilla».

Спикер отметил, что в будущем размещение игровых серверов в Казахстане и проведение турниров на казахстанской платформе откроет возможности для развития этой дисциплины не только в нашей стране, но и в Центральной Азии.

«Уверен, мобильный гейминг и данная дисциплина в Казахстане имеют большой потенциал для роста», — подчеркнул Куанышбек Есекеев.