Выплаты в связи с потерей дохода стали назначать через SMS в Казахстане

Государство само инициирует процесс оказания услуг.

Министерство труда и социальной защиты населения РК теперь осуществляет социальные выплаты в связи с беременностью и родами, потерей кормильца и работы в проактивном формате, передает Kazpravda.kz.

Таким образом, государство само инициирует процесс оказания услуг, путем отправки гражданину sms-сообщения. При ответе на него и подтверждении номера банковского счета, выплаты назначаются автоматически в кратчайшие сроки.

«Для получения услуг в проактивном формате необходимо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан. Сделать это можно в личном кабинете на eGov или в ЦОНе», — пояснили в ведомстве.

Ранее для получения социальных выплат по потере дохода в связи с беременностью и родами, потере кормильца и потере работы необходимо было обращаться в ЦОНы, центры занятости населения или подать заявление на eGov с предоставлением перечня документов. Срок оказания услуги составлял от недели до 30 дней. В рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» МТСЗН РК уже проактивно назначает пособие по рождению ребенка, пособие матерям-героиням, а также оказывает услуги по назначению пенсии в комплексном формате.