Сотовые операторы получат налоговые послабления

В соответствующем законопроекте планируется предусмотреть льготы для внедрения 4G и 5G в селах.

Во время правительственного часа в мажилисе парламента РК министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал депутатам о работе, проводимой в стране по обеспечению сельчан доступом к широкополосному интернету.

До конца 2019 года операторы связи доведут волоконно-оптические лини связи до 462 отдаленных сельских населенных пунктов в одиннадцати областях Казахстана. Таким образом, возможность подключения к высокоскоростному интернету получат 496 школ, 389 больниц, 312 акиматов, 13 подразделений аварийных служб, 50 пунктов сферы сельского хозяйства и т. д.

Данная работа проводится в рамках программы Цифровой Казахстан для обеспечения доступа отдаленных сел к качественному интернету. В этой связи в настоящее время в стране реализуется два ключевых проекта:

— строительство волоконно-оптических линий связи. Реализация проекта позволит до конца 2020 года предоставить доступ к высокоскоростному интернету жителям 1 250 сельских населенных пунктов.

— развитие сети мобильной связи LTE (4G) и других технологий в течение 2020–2022 годов позволит обеспечить интернетом 3 143 села.

В рамках реализации вышеуказанных проектов до конца 2020 года 880 сел с населением 250 и более жителей будут обеспечены широкополосным доступом к сети интернет. Итогом проводимой работы станет подключение к интернету в 2022 году 5 089 сельских населенных пунктов.

Кроме того, сотовых операторов, которые проведут 5G в села Казахстана, предложено освободить от налогов. По словам Жумагалиева, в настоящее время ставка оплаты сотовой связи за полосу частот шириной 1 мегагерц на прием и 1 мегагерц на передачу составляет 2300 МРП (5 807 500 тенге) в год. Цену предлагается снизить в 10 раз — до 230 МРП (580 750 тенге) на период с 2020 по 2024 годы. Такую льготу предложено распространить на операторов связи, принявших на себя обязательства по обеспечению широкополосным доступом к интернету 3G и 4G сельских населенных пунктов, в которых проживают 250 и более человек. Для мобильной связи пятого поколения (5G) предложено установить нулевую ставку оплаты. Ожидается, что в ближайшее время соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение в парламент.