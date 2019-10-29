Аскар Мамин предложил отменить роуминг в ЕАЭС

Свою инициативу глава казахстанского правительства озвучил на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве.

Начать поэтапную отмену роуминга в странах Евразийского Союза предложил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. С точки зрения технологий отличий для оказания услуги своим гражданам и гостям нет, а вопрос заключается в различиях законодательств и межоператорских тарифов, считает он, передает Sputnik.

«Евразийский экономический союз создавался, в первую очередь, для наших граждан. Каждый гражданин должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции. В этих целях считаю необходимым начать работу по отмене роуминга мобильных операторов в рамках нашего интеграционного объединения, — заявил Аскар Мамин. — Европейский союз, учитывая все это, в 2017 году отменил роуминг. Предлагаю разработать и реализовать совместный план по поэтапной отмене роуминга, что позволит избежать потерь для операторов».

Мамин предложил создать специальную рабочую группу в кратчайшие сроки. Ранее о возможной отмене роуминга в странах ЕАЭС сообщал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин также заявлял, что страны Союза обсуждают возможность отмены роуминга внутри объединения.