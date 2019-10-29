Казахстан и Беларусь создадут совместный венчурный фонд

Он займется развитием перспективных стартапов.

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко договорились о создании совместного венчурного фонда в Беларуси. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, подписанном в Акорде, передает Sputnik.

«Мы договорились проработать вопрос о создании в нашей стране совместного венчурного фонда, который займется развитием перспективных компаний и стартапов. Опыт у Казахстана большой», — сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам своего официального визита в Казахстан.

В мае 2019 года в Казахстане появится первый венчурный фонд по поддержке высокотехнологичных проектов. Для этого Национальное агентство по технологическому развитию (НАТР) было преобразовано в АО «QazTech Ventures».