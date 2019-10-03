Отбор на кибертурнир WESG пройдет в Казахстане

Призовой фонд WESG 2019-2020:Kazakhstan Qualifier составит 5,5 млн тенге.

В Нур-Султане состоится квалификационный этап международного турнира World Electronic Sports Games. Об этом рассказал президент Казахстанской федерации киберспорта Куанышбек Есекеев.

«Мы подписали соглашение с Alibaba Group на проведение чемпионата. Речь идет о турнире WESG по четырем дисциплинам: это Counter Strike, StarCraft, DOTA 2 и PES — Pro Evolution Soccer», — сообщил Куанышбек Есекеев.

World Electronic Sports Games — крупнейший международный киберспортивный чемпионат, организуемый компанией AliSports. По итогам казахстанских соревнований лучшие игроки по дисциплинам Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, StarCraft II и Pro Evolution Soccer 2020 представят Казахстан на квалификациях среди стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан), победитель которых отправится в Китай на LAN-финал.

Казахстанская квалификация состоит из трех этапов:

— Открытые квалификации (online, 30 сентября — 6 октября)

— Play-off (online, 11–13 октября)

— Grand-Final (LAN, 27 октября, г. Нур-Султан)

Призовой фонд WESG 2019-2020:Kazakhstan Qualifier составит 5,5 млн тенге. Принять участие в квалификациях сможет каждый гражданин Казахстана. В командных дисциплинах к участию допускаются команды, имеющие в своем составе не менее троих граждан Казахстана.