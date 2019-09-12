WebMoney расширит присутствие в Казахстане с новым гарантом

Ожидается, что пользователи смогут пополнять кошельки посредством банковских карт, наличными деньгами, а также с помощью кошельков других систем электронных денег.

Международная система расчетов WebMoney Transfer объявила о смене гаранта для K-кошельков в казахстанских тенге. Новым гарантом является ТОО «Гермес Гарант Групп». Средства на K-кошельках были автоматически переведены в электронные деньги WMK, эмитированные в соответствии с Законом РК «О платежах и платежных системах». Все обязательства старого гаранта сконвертированы в обязательства нового гаранта в соотношении один к одному.

ТОО «Гермес Гарант Групп», используя обширную агентскую сеть, не только в Казахстане, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, расширит точки пополнения кошельков посредством банковских карт, наличными деньгами, а также с помощью кошельков других систем электронных денег. Дополнительно будет представлен сервис по выплатам на банковские карты и другие финансовые инструменты. Добавятся новые сервисы по оплате локальных и иностранных операторов связи, поставщиков коммунальных услуг, пополнения баланса в социальных сетях, оплаты за размещение объявлений на сайтах, аренды доменов и хостинга.