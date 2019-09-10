В Узбекистане внедрят виртуальные кассы

Проект реализуют согласно указу президента.

6 сентября президент Узбекистана подписал указ «О мерах по внедрению современных информационных технологий в систему расчетов в сфере торговли и оказания услуг, а также усилению общественного контроля в данной сфере». В Узбекистане начнут внедрять наравне с онлайн-контрольно-кассовыми машинами платформы обмена данными — виртуальные кассы с функцией передачи в режиме онлайн органам государственной налоговой службы данных о расчетах с населением через торговые точки (точки оказания услуг) в наличной форме или посредством банковских пластиковых карт, передает Repost.uz.

При переходе субъектов предпринимательства на использование онлайн-ККМ либо виртуальной кассы:

— по отношению к ним отменяются установленные обязательства по применению действующих контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, ведению кассиром-операционистом контрольно-кассовой книги, снятию в конце рабочего дня ежедневного отчета по каждому контрольно-кассовому аппарату;

— они вправе независимо от объема средней дневной наличной выручки сдавать ее в кассы банков через службы инкассации в определенные ими периоды либо самостоятельно;

— им предоставляется право уменьшения суммы начисленного и подлежащего уплате налога на прибыль или единого налогового платежа либо фиксированного налога на сумму расходов, связанной с приобретением, установкой, запуском каждой онлайн-ККМ, но не более 10-кратной базовой расчетной величины с условием регистрации онлайн-ККМ в органах государственной налоговой службы до 1 января 2021 года;

— им бесплатно выдается базовая часть программного продукта (база) виртуальной кассы Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан.