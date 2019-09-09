Аскар Жумагалиев призвал госорганы ускорить интеграцию информационных систем

Необходимо доработать системы, чтобы взаимодействие граждан с государством проходило эффективнее, настаивает министр.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев на своей странице в Facebook призвал госорганы ускорить процессы интеграции информационных систем. Министр отметил, что это необходимо для улучшения эффективности взаимодействия граждан с государством.

«За последние годы сфера госуслуг кардинально изменилась. Многое сделано, и это облегчило людям жизнь. Госорганы провели для этого большую работу. Но это уже вчерашние победы, время меняется, и надо двигаться дальше. Есть еще много задач. И на этом этапе краеугольным камнем стоит интеграция систем. Наше министерство в этом процессе выступает связующим звеном, мы заводим услуги на портал eGov, но все интеграционные работы по своим системам госорганы проводят самостоятельно. До конца этого года 18 государственных органов должны завершить 196 интеграций по утвержденному плану. Образно говоря, госорганам нужно доработать свои системы и подключить, своего рода, трубопроводы к ним, по которым будет происходить обмен данными с другими ведомствами. В конечном счете, это позволит увеличить количество услуг на портале eGov, сократить сроки их оказания и количество требуемых документов, а также запустить проактивные сервисы», — заявил министр.

Он отметил, что сейчас при изменении фамилии человеку нужно заниматься перерегистрацией недвижимости. То же самое необходимо делать собственнику жилья при смене названия улицы. Тогда как эти процессы должны проходить автоматически, без участия человека.

«Конкретно по этим примерам, такая возможность появится до конца года, после завершения интеграционных процессов и внесения изменений в законодательство», — сообщил Аскар Жумагалиев.

По его данным, из запланированных на этот год 196 интеграций госорганы завершили 69, остальные 127 — все еще в процессе.

«В ближайшее время мы завершим интеграцию двух своих систем, между тем, всем госорганам нужно также ускориться в этом направлении», — подчеркнул он.

Кроме того, министр опубликовал план интеграции с количеством незавершенных процессов и ответственных госорганов.