В Мангистауской области прессу теперь доставляют дронами

Сейчас по всем областям РК задействовано 20 дронов Казпочты.

Казпочта запустила доставку прессы дронами в Мангистауской области. Первый тестовый полет беспилотника, который доставил республиканскую прессу в село Акшукур Тупкараганского района, провели 29 июля 2019 года. Дроны будут доставлять в регионе периодические издания в восемь населенных пунктов области: Мангистау, Батыр, Баянды, Даулет, Кызылтобе, Сайын, Кызылсай и Акшукур.

Проект по доставке прессы дронами Казпочта реализует уже третий год. Но ранее беспилотники доставляли прессу только в шести областях — Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской. В этом году к проекту присоединятся еще две области западного Казахстана — Мангистауская и Актюбинская.

«Дроны помогут нам оптимизировать процессы доставки, но ни в коем случае не отменяют работу почтальона. Это значит, например, что читатели республиканских газет получают их в день выхода, а не в день, когда в данный поселок приедет наземный почтовый транспорт. Преимущества дронов — высокая мобильность, независимость от качества дорог и малая энергозатратность», — отметила Дариха Утебалиева, директор Мангистауского областного филиала АО «Казпочта».

Всего за время реализации проекта летательные аппараты перевезли около 18,5 тонн периодической прессы, преодолев 145 тыс. км за 4 960 часов. По всем областям задействовано 20 дронов, которые могут перевозить груз в 2 кг и 4 кг.

При этом содержанием, обслуживанием и эксплуатацией дронов национальный почтовый оператор не занимается, поскольку это требует специфической квалификации и дополнительных затрат. Сотрудничество Казпочты с алматинской компанией «Adrome Automation», которая производит и запускает беспилотники, проходит по сервисной модели. Казпочта платит только за услугу по доставке прессы.