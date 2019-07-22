Казахстанцы стали чаще получать государственные услуги в онлайн-формате

До конца этого года 80% всех госуслуг должны быть переведены в электронный формат.

За первое полугодие 2019 года через портал электронного правительства было оказано свыше 23,5 млн государственных услуг, что на 182% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда граждане обращались на eGov 12,8 млн раз. Эта статистика была озвучена в ходе пресс-конференции вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аблайхана Оспанова.

«Наше министерство проводит планомерную системную работу по повышению доступности государственных услуг и упрощению процесса общения гражданина с государством, усилению межведомственного взаимодействия. В связи с этим автоматизация госуслуг является в нашей работе одним из приоритетных направлений, и до конца этого года, согласно утвержденному плану, 80% всех госуслуг должны быть переведены в электронный формат», — отметил Аблайхан Оспанов.

Электронный формат включает в себя портал электронного правительства, а также цифровые каналы коммуникаций государства с населением, такие как Telegram-бот @EgovKzBot и мобильное приложение mGov.

Согласно статистике, в мессенджере Telegram @EgovKzBot приобретает все большую популярность: в первом полугодии население получило 676 тыс. услуг. С помощью этого сервиса граждане могут получить услуги за считанные минуты в чате или заказать результат на электронную почту. На сегодняшний день Telegram-бот предоставляет доступ к 25 видам самых популярных услуг, среди которых — получение адресной справки, справка об отсутствии/наличии недвижимости, справки из психо-, нарко-, противотуберкулезного диспансеров, онлайн-бронирование очереди в ЦОН, запись на прием к врачу и т. д.

Для получения доступа к сервису гражданам необходимо, используя свою ЭЦП, на портале электронного правительства зарегистрироваться в базе мобильных граждан, либо обратиться для этого в ЦОНы. За первое полугодие 2019 года регистрацию в базе прошли свыше миллиона человек. Работа по расширению доступных услуг и сервисов посредством @EgovKzBot будет продолжена.

Наряду с этим казахстанцы стали активнее пользоваться и мобильным приложением mGov: в I полугодии 2019 года с его помощью получено 2,3 млн госуслуг, против 1,7 млн в 2018 году. Мобильное приложение открывает доступ к 77 услугам.

Спикер отметил, что в августе 2019 года планируется внедрение обновленного мобильного приложения mGov. Наиболее популярные услуги в нем можно будет получить, используя Face ID и Mobile ID для авторизации и подписания запроса на получение услуг.