Казахстан и Кыргызстан планируют совместно запускать спутники

Аскар Мамин находится в Кыргызстане с официальным визитом.

В ходе заседания межправительственного совета премьер-министры Кыргызстана и Казахстана Мухаммедкалый Абылгазиев и Аскар Мамин обсудили несколько проектов. Среди них — направление сотрудничества, связанное с созданием группы из пяти спутников дистанционного зондирования Земли для стран ЦА, передает Sputnik.

«Мы обсуждаем этот вопрос со всеми соседями, и договорились, что уже в ближайшее время специалисты из КР посетят Казахстан для уточнения деталей», — сообщил Мамин.

По его словам, другое перспективное направление сотрудничества — цифровизация.

«Мы готовы предложить финансирование в виде займов с низкой процентной ставкой на внедрение казахстанскими компаниями государственных IT-систем в таких сферах, как налоговое администрирование, судебная система, таможенное декларирование», — отметил премьер-министр РК.