В Узбекистане появится единая информационная система бухгалтерского учета

Она позволит вести бухгалтерский учет и обмениваться данными между налогоплательщиками и налоговыми органами в режиме реального времени.

Из постановления президента следует, что в Узбекистане единую информационную систему бухгалтерского учета внедрят до 1 декабря текущего года. Предпринимателей, пользующихся системой с 2020 года, освободят от проверок финансово-хозяйственной деятельности в период пользования этим продуктом. Также на основе единой системы UzTrans создадут информационную платформу «Мониторинг грузовых перевозок» до конца года, передает Repost.uz.

Эта система обеспечит:

— регистрацию грузоперевозчиками сопроводительных документов товара

— мониторинг движения товаров отправителями груза и его получателями в режиме реального времени.

А с 1 января 2020 года внедряется порядок обязательной регистрации перевозчиками грузов в информационной платформе сопроводительных документов товара.