В Узбекистане появится единая информационная система бухгалтерского учета
Она позволит вести бухгалтерский учет и обмениваться данными между налогоплательщиками и налоговыми органами в режиме реального времени.
Из постановления президента следует, что в Узбекистане единую информационную систему бухгалтерского учета внедрят до 1 декабря текущего года. Предпринимателей, пользующихся системой с 2020 года, освободят от проверок финансово-хозяйственной деятельности в период пользования этим продуктом. Также на основе единой системы UzTrans создадут информационную платформу «Мониторинг грузовых перевозок» до конца года, передает Repost.uz.
Эта система обеспечит:
— регистрацию грузоперевозчиками сопроводительных документов товара
— мониторинг движения товаров отправителями груза и его получателями в режиме реального времени.
А с 1 января 2020 года внедряется порядок обязательной регистрации перевозчиками грузов в информационной платформе сопроводительных документов товара.