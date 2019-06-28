Избран глава АО «QazTech Ventures»

Им стал Жандос Шаймарданов.

Решением единственного акционера в лице АО «Национальный управляющий холдинг „Байтерек“» председателем правления и членом совета директоров АО «QazTech Ventures» избран Шаймарданов Жандос Нурланович.

Шаймарданов Жандос является выпускником программы «Болашак», в 2009 году окончил Йоркский университет в Великобритании по специальности «Экономика и финансы». После завершения обучения начал трудовую деятельность главным экспертом Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

С 2010 по 2013 годы работал в АО «ФНБ «Самрук-Казына» менеджером Департамента экономики и планирования. С 2013 по 2014 годы — советник Министра экономики и бюджетного планирования РК. С 2014 по 2016 годы — директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики РК. С октября 2016 года занимал позиции директора департамента, управляющего директора АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»».

Омаров Марат Талгатович, ранее возглавлявший АО «QazTech Ventures», был назначен управляющим директором и избран членом правления АО «НУХ „Байтерек“».