Санофи и Google создают лабораторию инноваций в сфере здравоохранения

Лаборатория будет разрабатывать как научные, так и коммерческие решения.

Компании Санофи и Google создадут новую виртуальную лабораторию инноваций. Цель партнерства — используя возможности новейших технологий обработки данных, в будущем радикально изменить способы доставки лекарств и медицинских услуг.

«Благодаря имеющимся у нас возможностям по трансформированию здравоохранения путем партнерства с передовыми технологическими и аналитическими компаниями мы стоим на пороге новой эры в области биологии и здоровья человека, — заявил Амит Натвани, директор по цифровым технологиям, главный медицинский директор и исполнительный вице-президент Санофи. — Объединяя биологические инновации и научные данные Санофи с возможностями Google, мы стремимся предоставить людям больше контроля над своим здоровьем и ускорить поиск новых методов лечения».

Сотрудничество направлено на то, чтобы изменить подход Санофи к разработке новых методов лечения и сосредоточиться на трех ключевых задачах: лучше понимать пациентов и особенности болезней, повышать эффективность работы Санофи и улучшать качество сервиса для пациентов и клиентов.

«Компании, работающие в биотехнологической отрасли, нацелены на управляемые данными цифровые инновации, которые помогут стимулировать разработку доступных медицинских решений, — сказал Томас Курьян, главный исполнительный директор Google Cloud. — Мы рассчитываем на сотрудничество с Санофи, чтобы помочь ускорить цикл инноваций в области здравоохранения для населения всего мира».

Инновационная лаборатория будет разрабатывать как научные, так и коммерческие решения. Санофи и Google будут использовать глубокую аналитику по сбору данных, чтобы лучше понимать специфику ключевых заболеваний и извлекать необходимую информацию о пациентах. Это позволит разрабатывать более персонализированные подходы к лечению и определять сопутствующие технологии для улучшения достигнутых результатов лечения. Компании будут применять технологии и аналитику в базе данных реального мира, принадлежащей Санофи, чтобы лучше понять, какие методы лечения подходят для пациентов. Появится больше возможностей по предложению индивидуальных рекомендаций по лечению, что оптимизирует уход за пациентами и сократит расходы на здравоохранение.

Компании также планируют применять технологии искусственного интеллекта в работе с различными наборами данных, чтобы улучшить прогнозирование продаж и программы маркетинга и цепи поставок. Использование ИИ будет учитывать информацию в режиме реального времени, а также географические, логистические и производственные ограничения, чтобы повысить точность этих сложных действий.

Кроме того, IT-отдел Санофи будет модернизировать свою инфраструктуру путем переноса некоторых существующих бизнес-приложений на Google Cloud Platform. С внедрением автоматизации, масштабируемости и проявлением гибкости наряду с увеличением объема данных и аналитических возможностей, Санофи ускорит и упростит устаревшее управление, обеспечит легкий доступ к последним технологиям и их интеграцию в бизнес-планы. Переход на GCP обеспечит максимальную эффективность операционных расходов и окажет поддержку в решении бизнес-задач, таких как лаборатория инноваций.