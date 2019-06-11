Казахстанская игра выходит на Kickstarter

Кампания на краудфандинговой платформе будет идти в течение месяца.

11 июня на платформе Kickstarter выходит игра Wartide WorldS для PC. Основная особенность проекта в том, что это MMO, совмещающая в себе, главным образом, жанры стратегии и экшн игр как от первого, так и третьего лица. Игра погрузит пользователей в увлекательный мир и позволит пройти путь от неолита до космической эпохи. Создателями игры являются казахстанские разработчики, а сейчас над проектом работает международная команда аниматоров, художников, геймдизайнеров и программистов.

По итогам 2018-го года индустрия видеоигр заработала 119,6 млрд долларов (отчет SuperData), что на 11 млрд долларов больше, чем в 2017 году. При этом доля мобильных игр снизилась по сравнению с 2017 годом на 3,3% за счет крупных тайтлов, вышедших на PC и консолях. В 2018 году началась стагнация, Китай запретил выпуск игр без одобрения правительством, тайтлы изживают себя, в топах продаж остаются новые части старых игр, которые не только не меняются, но и требуют все больше технических ресурсов от геймеров.

Разработчики Wartide WorldS намерены тщательно выверить баланс между игрой и взаимодействиями между пользователями. При разработке студия не стремится давать игроку огромные армии. Под управлением игрока окажется примерно два десятка юнитов, которыми тот сможет оперативно и качественно управлять. В отличие от привычных стратегий, каждый юнит здесь — отдельная личность со своим именем, визуалом, характеристиками, специализацией, а так же снаряжением и оружием, коими игрок снабжает и снаряжает каждого юнита лично.

«В свое время я проводил ночи, удирая от копов в Most Wanted, путешествовал по Морграду и много где еще. И сколько бы я не играл, я не мог найти свою идеальную игру. Я начал думать — а какая игра была бы для меня „той самой“? И понял, что текущие жанры не вмещают в себя то, что я хочу. Именно поэтому я и задумался об игре, включающей разные механики», — комментирует основатель игры Вильдан Фазылов.

Кампания на краудфандинговой платформе будет идти в течение месяца. Планы у разработчиков амбициозные — при сборе собираются выпустить две эпохи из семи. При больших сборах в качестве дополнительных вариантов будут выпущены различные «нации» с уникальным интерфейсом управления для каждой эпохи.