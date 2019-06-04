В Нур-Султане прошел DigiGirlz High Tech Camp

Школьницы средних и старших классов учились собирать роборуку и знакомились с основами программирования.

1-2 июня 2019 года в «Международной Школе г. Астана» филиала АОО «Назарбаев Интеллектуальные Школы» прошла первая в Казахстане двухдневная образовательная программа DigiGirlz High Tech Camp. Цель программы — дать ученицам средних и старших классов узнать про карьерные возможности в сфере ИТ и разработки, а также увеличить их потенциал и повысить интерес к STEM (естественные науки, технологии, инженерные дисциплины и математика).

В течение двух дней были проведены мастер-классы и практические отработки, во время которых участницы научились работать с платой для построения простых систем автоматики и робототехникой — Arduino. Программа DigiGirlz делилась на две возрастные группы — младшую (11-13 лет) и старшую (14-17 лет). Старшая группа делала проект автоматизированной роборуки, где велась аналитика данных, а младшая группа создавала имитацию движения акулы и джойстик для управления акулой. Все проекты основаны на естественных знаниях и научных исследованиях. Всего в программе приняло участие 85 девочек.