В SAP Казахстан новый директор

Евгений Теремов назначен управляющим директором SAP Казахстан.

SAP объявила об организационных изменениях в странах СНГ: Евгений Теремов назначен управляющим директором SAP Казахстан. В новой должности он будет отвечать за рост операционной эффективности, развитие партнерской экосистемы и улучшение результатов деятельности SAP в регионе.

Евгений присоединился к команде SAP три года назад в качестве директора по ключевым клиентам SAP в Казахстане. Имеет внушительный опыт работы в государственных компаниях и национальных холдингах республики. До прихода в SAP Евгений восемь лет работал в «Центре электронной коммерции» Министерства финансов Республики Казахстан, где в разные периоды занимал позиции директора департамента, члена правления и генерального директора. Результаты проектов, реализованных под руководством Теремова, признаны успешными на уровне правительства Республики Казахстан. Закончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности «Финансы и кредит».

«Цифровая трансформация является драйвером развития не только отдельных бизнесов, но и экономики страны, ее потенциала и конкурентоспособности в мире. В ответ на этот запрос SAP продолжает развивать новые направления, чтобы соответствовать потребностям текущих и новых клиентов. Уверен, что знания, компетенции и опыт Евгения пригодятся ему в новой роли», — прокомментировал назначение Илья Юрьев, управляющий директор SAP в странах CНГ.

«SAP в течение многих лет является стратегическим партнером по развитию экономики, создает партнерскую экосистему, поддерживает инновации, инвестирует в человеческий капитал в странах присутствия компании. Совместно с командой я продолжу развивать бизнес и партнерский канал в Казахстане, а также предлагать решения для развития цифровой экономики и реализации программы «Цифровой Казахстан» совместно с лидерами ИТ-отрасли страны», — заявил Евгений Теремов, управляющий директор SAP Казахстан.