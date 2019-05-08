Мировой рынок смартфонов падает

Apple показала самое сильное падение среди пятерки крупнейших вендоров.

Аналитики Canalys сообщили о том, что мировые поставки смартфонов упали на 6,8% в первом квартале 2019 года. Снижение отмечается шестой квартал подряд. Общее количество отгруженных единиц составило 313,9 млн штук. Эта цифра стала самой низкой за последние пять лет.

Ведущим поставщиком остается Samsung (22,8% рынка), но ее поставки упали на 10%, до 71,5 млн единиц. А вот Huawei (18,8%) выросла сразу на 50,2%, до 59,1 млн единиц. Apple (12,8%) показала самое сильное падение среди крупных вендоров — поставки iPhone снизились на 23,2%, до 40,2 млн единиц. Xiaomi (8,9%) заняла четвертую строку в топе производителей. Ее поставки сократились на 1,3%, до 27,8 млн устройств. На пятом месте — Oppo с долей 8,7%. Поставки компании выросли на 6,4%, до 27,3 млн единиц.

При этом рынок смартфонов продолжает консолидироваться — совокупная доля пяти ведущих производителей выросла с 66,8% до 72%.