Телеком: итоги 2018 года. Шах и мат

Коллекция финансовых отчетов операторов собрана, последний пазл в картину добавлен, пора подвести итоги телекома в ушедшем году.

Телеком в 2018-м по накалу страстей стал безоговорочным хедлайнером ИКТ, формируя многосерийную новостную повестку не только для специализированных медиа, но и для деловых СМИ. Однако, прежде чем перейти к 2018-му, подскажем где можно посмотреть итоги отечественного телекома в 2017 году ссылке.

Итак, 2018-й. Главное событие казахстанского телекома ушедшего года, вокруг которого завязывались новые сюжеты и шли сценарные ответвления — это, конечно, поглощение Кселл. Здесь столкнулись интересы очень влиятельных групп, а потому, развязка формировалась неуверенными, но размашистыми мазками. Было, по крайней мере, два момента, когда исход дела ставился публикой под сомнение. Первое — ожидание затянувшегося решения Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей РК (КРЕМ). А второе — неожиданное молчание Казахтелекома, когда КРЕМ все-таки одобрил возможную сделку. Тогда поползли слухи, что конъюнктура не очень хорошая, и в Казахтелекоме сомневаются, стоит ли ввязываться в эту игру. Но итог мы уже знаем — Кселл удалось «взять» за очень привлекательную цену. Такую привлекательную, что конъюнктура вполне может подождать лучших времен.

Возможность высказаться на портале Profit.kz предоставлялась как сторонникам сделки, так и ее противникам. Нет смысла повторять все перипетии, связанные с ней, они скрупулезно запротоколированы. Итогом стала новая реальность в телекоме — Казахтелеком абсорбировал почти 65% рынка. И вновь стал очень привлекательным активом для SPO, «блеснув» хорошим годовым отчетом и отличными рейтингами (об этом чуть позже). Само же SPO вроде должно случиться уже вот-вот — в ближайшие месяцы (хотя есть обоснованные сомнения — об этом тоже чуть позже).

Добавлю в эту пастораль немного вещества под названием «деготь», высказав такое мнение: то, что произошло в стране с телекоммуникационным сектором в 2015–2018 гг. с точки зрения его консолидации, совершенно однозначно войдет в анналы истории — рынок, простите за тавтологию, утрачивает «рыночность», к которой шел с момента принятие документов по его либерализации.

И это далеко не все

Было бы неправильно говорить о телекоме Казахстана исключительно в контексте вышеупомянутой сделки — событий было много. Взглянем на них в порядке ретроспективы.

Продажа доли в Транстелекоме. В мае 2018 года АО «ФНБ «Самрук-Қазына» сообщила о том, что между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и покупателем подписан договор о продаже 26% минус 1 акция АО «Транстелеком» на сумму 9 млрд 450 млн тенге. При этом, 25% плюс 1 акция, которые позволяют влиять на отдельные решения, принимаемые общим собранием акционеров АО «Транстелеком», остались у АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Алма-ТВ. Вокруг компании весь год происходили весьма неоднозначные события. Началось все с открытого заявления, которое прозвучало в июне 2018 года, в котором сочли сложившуюся вокруг компании ситуацию рейдерским захватом (речь идет о банкротстве Asset Invest, которое, по мнению авторов заявления, может являться шагом рейдерского захвата Алма-ТВ). Позже в компании сменился совет директоров, а также генеральный директор. В декабре 2018 года в компании опять сменился руководитель. А в начале января распространено сообщение о том, что в состав акционеров оператора вошла «Специальная финансовая компания DSFK», которой перешли 80% пакета. Следует отметить, что DSFK является структурой корпорации Казахмыс.

КУОПИС (Казахстанское общество по управлению правами интеллектуальной собственности). Здесь остановлюсь чуть подробнее, так как этот случай определенно имеет статус прецедента. Предыстория такова: в июле 2018 года в телекоммуникационном стане разрывается еще одна инфобомба — Кселл проигрывает в суде первой инстанции дело о защите авторских прав: оператор и его партнер должны выплатить около 672 млн тенге компании Данияра Балиева (DL Construction). В центре иска — mobi TV (OTT-сервис «Кселл»), на котором ретранслировался музыкальный телеканал Muzlife, который, в свою очередь, транслировал аудиовизуальные произведения из каталога Warner Music. Интересы последней и представляет DL Construction. Дело получилось резонансным, общество встало на сторону «Кселл». История заканчивается хорошо, хотя это и не сказка: Верховный суд отказал КОУПИС в кассации в споре об авторских правах с Кселл. Принимает иной оттенок и дело КОУПИС против АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» («Алма-ТВ») на сумму 2 180 388 000 тенге, поводом для которого стала ретрансляция контента нескольких музыкальных телеканалов еще в 2015 году. 4 декабря 2018 г. кассационная судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РК отменила постановление судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 7 марта 2018 года. Дело направлено на повторное рассмотрение с рекомендацией для апелляционной коллегии — тщательно изучить доводы Алма-ТВ.

Регистрация телефонов. О регистрации мобильных устройств говорили много. И тут следует напомнить, что это не первая попытка зарегистрировать абонентов сетей мобильной связи. Но, полагаю, самая успешная. В целом, независимо от того, какие аргументы использовала власть для легимитизации этой процедуры, продолжаю придерживаться такого мнения: ряд событий, которые заметны и в Казнете, и в телекоммуникационной отрасли, имеют под собой конкретную почву — усилить контроль над виртуальной средой и каналами связи. Ничего сверхъестественного в этом нет — это глобальный тренд. Хотя, в каждой стране этот процесс имеет свои особенности.

Доходы отрасли

Об этом мы подробно говорили в этом материале. И чтобы не утомлять, предложу взглянуть на этот вопрос в виде тезисов.

1. Операторы связи заработали в 2018 году около 729 млрд тенге. Если сравнивать доходы с тем, что было в 2017-м, то рост составил всего 2,4%. Это почти вдвое меньше, чем рост экономики Казахстана (в 2018 году она выросла на 4,1%). Интересно, что до середины 2018-го показатель роста доходов отрасли выглядел весьма многообещающе — около 6%. Но в итоге скатился к 2,4%.

2. Если посмотреть на объем рынка в долларах США, то заметно, что от пика, достигнутого в 2013 году, он деградировал почти вдвое — по итогам 2018-го это лишь 2,11 млрд $.

3. Драйвером рынка и его хедлайнером остается интернет — доля сегмента в доходах рынка по итогам 2018 года составляет более трети (244,6 млрд тенге). Надо полагать, что среди аутсайдеров — фиксированная телефония и мобильная связь, которая только в 2018 году потеряла 7%.

4. Сопоставимые вещи происходят и с точки зрения уровней проникновения телекоммуникационных сервисов. Снижаются количество абонентов фиксированного интернета и уровень проникновения SIM-карт в Казахстане, а вот доля абонентов, которые пользуются мобильным интернетом, напротив, растет.

Доходы операторов

Казахтелеком. Оператор отчитался о росте выручки на 5% (222,7 млрд тенге). А чистая прибыль группы компаний АО «Казахтелеком» достигла отметки в 43 млрд тенге — рост составил 74% (в 2017 году — 24,7 млрд тенге). Показатель EBITDA увеличился на 5% по сравнению с 2017 годом, рентабельность по EBITDA — на уровне 36%. Тут, откровенно говоря, я бы все-таки смотрел более внимательно именно на выручку: прибыль в моем понимании — это вопрос вторичный. Так вот 5% выглядит в аккурат как рост доходов всей отрасли. То есть, получается, что оператор растет вместе с рынком.

Кселл. Чистый объем продаж Кселл в 2018 году вырос на 1,5% — до 149,7 млрд тенге. Доход от услуг снизился на 3% до 131,4 мдрд тенге. Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, снизился на 8,3% — до 50,9 млрд тенге. Рентабельность по EBITDA составила 34%. Операционная прибыль, без учета единовременных расходов, снизилась на 25% и составила 24,7 млрд тенге, а чистая прибыль — на 27,1% и составила 8,5 млрд тенге. Оператор сконцентрировался на деятельности в области контрактных телефонов (здесь доходы оператора выросли на 52,6% — до 18,4 млрд тенге), а также на ОТТ-сервисах (ушедший год ознаменовался резким ростом количества подписок на OTT-сервисы Кселл — их стало больше на 163 тысячи, а общее количество подписчиков достигло 700 тысяч). Кстати, новым CEO Кселл стал Каспарс Кукелис. Последние два года он являлся членом правления — главным директором по розничному сегменту АО «Казахтелеком».

СП Tele2 и Altel. Совокупная выручка СП Алтел-Теле2 в 2018 году составила более 122 млрд тенге (104 млрд тенге в 2017 году) — рост составил 17%. EBITDA в 2018 году выросла на 69% — до чуть менее 42 млрд тенге (24,8 млрд тенге годом ранее). Компания концентрируется в основном на операционной деятельности.

«Beeline Казахстан». К сожалению, оператор не публикует результаты своей деятельности в Казахстане. Однако у нас есть информация, что Билайн смог догнать Кселл по финансовым показателям. Кроме того, осенью было объявлено и о лидерстве оператора по количеству абонентов. Также отметим, что «Beeline Казахстан» весь год активно формировал «финансовую историю», о чем говорит тот факт, что оборот по мобильным финансовым сервисам вырос на 265% и составил 68,6 млрд тенге. Как и Кселл, оператор «пережил» смену CEO — в начале 2019-го было объявлено, что им стал Евгений Настрадин, ранее — коммерческий директор «Beeline Казахстан».

Astel. Выручка оператора по итогам 2018 года составила почти 11,1 млрд тенге, прибыль — 1,92 млрд тенге. Если сравнить это с тем, что было у компании в 2017 году, то по показателю «выручка» заметен небольшой номинальный рост, а по показателю «прибыль» ситуация несколько ухудшилась.

KazTransCom. Выручка оператора снизилась год к году почти на 8% — до 18,1 млрд тенге, а валовая прибыль снизилась на 6,7% — до 4,48 млрд тенге.

Интересно, что ранее в топ-40 самых быстрорастущих компаний Казахстана по оценке Kursiv.kz вошли 3 телекоммуникационные компании. Вторую позицию рейтинга занимает Транстелеком (за 2014–2017 годы доходы компании выросли в 3,29 раза, до 71,02 млрд тенге). На 30-й позиции — АО «АлмаТел Казахстан» с торговой маркой Алма-ТВ (рост выручки 37% за три года), хотя 2017 год компания завершила с убытком 3,14 млрд тенге. На 34-й позиции KazTransCom, объем выручки компании вырос на 30% в 2017 году относительно показателей компании за 2014 год.

Акции

Бумага Казахтелекома начала 2018 год бодро, резко стартовав в первые дни года с отметки около 20 тысяч тенге (понятно, что новостной фон уже был сформирован и он благоволил росту). В конце мая цена достигла почти 34 тысяч тенге (+70%). К ноябрю несколько скорректировалась — до отметки 28 тысяч тенге. Позже взлетела за 35 тысяч тенге. А закончила год на отметке около 33 тысячи тенге.

Бумага Кселл провела весь год в довольно узком диапазоне — сверху это 1700 тенге за бумагу, а снизу — 1500. И лишь в декабре акция вышла за пределы диапазона, обосновавшись на отметке примерно 1850 тенге.

В целом, ожидал от Кселл с точки зрения динамики акций большего.

Резюме

Констатирую, что процесс, который начался в 2015 году (консолидация рынка), к началу 2019-го формально завершился. И в рамках этой конструкции сформировалось некое равновесие.

Светлана Черненко, директор представительства компании iKS-Consulting, говоря о «телекоммуникационных» итогах 2018-го, выделяет следующее. Первое — регулятор. «Вообще, КРЕМ мы довольно условно называем регулятором, на самом деле он таковым для телекома не является. Слишком у него фрагментарная зона ответственности. Продолжаю считать, что все аспекты, связанные с подобными резонансными сделками, должны быть выложены в открытый доступ регуляторами. Мы должны видеть его аргументы», — считает она. Второе. Сделка обнажила еще одну серьезную проблему — телеком не является привлекательным для инвесторов. «Вся эта история длилась почти год — и это очень долго. Здесь впору говорить об угрозе инвестиционной привлекательности отрасли», — продолжает она. Третье — чрезмерное участие государства. «Наша проблема в том, что государство, по сути, стало бизнесменом. А не должно. С другой стороны, на рынке нет конкуренции, за все это время так и не выросли сильные компании, которые могли бы принять участие на равных в борьбе за Кселл. И теперь у государства нет вариантов кроме как участвовать в функционировании рынка», — поясняет она.

По мнению президента Национальной телекоммуникационной ассоциации Казахстана Асылбека Хайрушева, самое важное в 2018 году — реально заработала программа «Цифровой Казахстан», и в рамках этой программы он особо отмечает проект «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи». «Наконец добрались с интернетом до села. И это окажет сильный мультипликативный эффект на ряд смежных отраслей, например, на электронную коммерцию», — комментирует он. Кроме того, в его списке наиболее значимых событий — 5G, IoT и концепция смарт-сити. «Мы перестали говорить и стали делать что-то реальное, и наиболее сильно заметен прогресс в ушедшем году в IoT и концепции смарт-сити. Взять Smart Aqkol — это очень интересный, модельный проект», — финализирует он.