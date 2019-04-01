Чистая прибыль ГК АО «Казахтелеком» достигла 43 млрд тенге

Опубликована аудированная консолидированная отчетность о деятельности группы компаний за 2018 год.

По мнению аналитиков, минувший год был крайне плодотворным и стратегически-значимым для компании, что связано с запуском крупных проектов и решениями, направленными на долгосрочное укрепление позиций на рынке.

Так, в октябре 2018 года Казахтелеком приступил к реализации крупнейшего в сфере ИКТ проекта «Волоконно-оптические линии связи в сельских населенных пунктах» (ВОЛС СНП). За два с небольшим года компании предстоит проложить свыше 14,2 тыс. км ВОЛС и подключить к своим магистралям почти 2,5 тысячи государственных учреждений в 828 сельских населенных пунктах. Помимо обеспечения жителей отдаленных сел высокоскоростным интернетом, одним из эффектов от реализации проекта станет развитие инновационных услуг, а также повышение уровня их проникновения в сельской местности, создание доступа к таким услугам как телемедицина, доступа к онлайн-образованию, услугам сферы электронной коммерции.

В 2018 году в рамках проекта ВОЛС СНП к высокоскоростному интернету уже подключено 29 государственных учреждений в 7 сельских населенных пунктах Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

В декабре прошлого года «Казахтелеком» подписал договор с Telia Company и Fintur Holdings BV о приобретении 75% голосующих акций в казахстанском мобильном операторе АО «Кселл».

Сразу после подписания стратегически важной для всей телеком-отрасли сделки, компания анонсировала планы по реализации ряда амбициозных проектов за счет оптимизации и интеграции сетей. В частности, построить на территории Казахстана высокотехнологичную интегрированную сеть, позволяющую оказывать услуги мобильной и фиксированной связи с высоким качеством. Приобретение контрольного 75-процентного пакета акций Кселл в 2018 году позволило Казахтелекому стать ключевым мобильным оператором на казахстанском рынке мобильной связи, контролирующим 62% абонентов мобильной связи внутри страны (с учетом доли рынка совместного предприятия в мобильном сегменте с Tele2, которая также уверенно растет из года в год).

Консолидация актива (АО «Кселл»), сопоставимого по масштабу бизнеса с АО «Казахтелеком», позволила существенно увеличить активы группы — рост на 66% (или в 1,7 раз) на конец 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что уже отражено в консолидированном балансе группы компаний АО «Казахтелеком».

Сильная позиция в сегменте мобильной связи дополняет стабильно лидирующее положение «Казахтелекома» в сегменте фиксированной связи в Казахстане с 69% долей рынка фиксированного широкополосного доступа. Компания также демонстрирует рост в сегменте платного ТВ: доля рынка в данном сегменте увеличилась до 43% в 2018 году (по количеству абонентов).

Финансовые результаты группы компаний АО «Казахтелеком» также продолжают демонстрировать рост. Так, за 12 месяцев 2018 года выручка увеличилась на 5% по сравнению с 2017 годом и достигла 222,7 млрд тенге. Чистая прибыль группы компаний АО «Казахтелеком» достигла отметки в 43 млрд тенге. Рост составил 74% относительно уровня чистой прибыли группы компаний 24,7 млрд тенге за 2017 год. Что касается эффективности деятельности группы компаний, то показатель EBITDA увеличился на 5% по сравнению с 2017 годом, рентабельность по EBITDA поддерживается на существенном уровне 36%.

По словам главного финансового директора АО «Казахтелеком» Асхата Узбекова, повышение эффективности деятельности группы компаний, безусловно, найдет отражение в увеличении акционерной стоимости АО «Казахтелеком» в связи с ее инвестиционной привлекательностью: «Рынок незамедлительно отреагировал на публикацию аудированной финансовой отчетности на бирже. Так, 29 марта стоимость простых акций АО „Казахтелеком“ увеличилась на 5,38% за день, а акции Казахтелеком (как простые, так и привилегированные) и Кселл включены в „Лидеры роста“ Казахстанской фондовой биржей. Отмечу также, что рыночная стоимость акций АО „Кселл“ увеличилась на 18% на KASE после приобретения контрольного пакета группой компанией Казахтелеком», — подчеркнул А.Узбеков.

Качественные изменения, эффективность предпринимаемых мер и деятельности компании были подтверждены в ушедшем году высокими рейтингами международных агентств FitchRatings и Standard& Poors. Так, кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» подтвержден на уровне «BB+» прогноз «Стабильный».

При этом аналитики ведущих рейтинговых агентств отмечают, что сделка позволит группе компаний нарастить долю на рынке мобильной связи до 64%, увеличить маржинальность бизнеса и обеспечить возможности для дальнейшего роста бизнеса. Увеличение рентабельности должно произойти как за счет высоких показателей АО «Кселл», так и за счет синергетического эффекта в части снижения расходов и дальнейшего роста выручки АО «Казахтелеком». По мнению экспертов рейтинговых агентств, компания активно наращивает выручку благодаря диверсификации продуктовой линейки.

Финансовые результаты Группы компаний АО «Казахтелеком» за 2018 год с учетом консолидации 75% АО «Кселл» опубликованы на корпоративном сайте и на сайте KASE. Аудированная отчетность предварительно утверждена советом директоров для ее дальнейшего рассмотрения на годовом общем собрании акционеров, запланированном на 30 апреля 2019 года.