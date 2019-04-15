При крупной DDos-атаке в РК отключат зарубежные сегменты

Ранее Казахстан занял 40-е место в глобальном индексе кибербезопасности.

Соответствующая возможность предусмотрена национальным антикризисным планом реагирования на инциденты информационной безопасности в случае крупной DDos-атаки на объекты казахстанского сегмента интернета. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по информационной безопасности министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов на форуме SOC Day 2019, передает «Курсив».

«Что из себя представляет национальный антикризисный план реагирования? В задачи этого плана входит постановка задач по реагированию на инциденты ИБ, внесение корректив в действия, организация мероприятий по восстановлению, установление причин и условий возникновения этих инцидентов, оповещение собственников и владельцев информационных систем, а также ограничение доступа к зарубежным сегментам. То есть, если будет какая-то крупная DDos-атака и угроза всей инфраструктуре, я думаю, мы будем вынуждены отключать такие сегменты», — сказал он.

По словам спикера, в результате проведенного в прошлом году опроса выяснилось, что 50% организаций в сфере IT не имеют системы управления информационной безопасностью и лишь 12% организаций используют системы по борьбе с утечкой информации.

Абдыкаликов напомнил, что ранее Казахстан занял 40 место в глобальном индексе кибербезопасности, но постепенно поднимается выше.

«Если вы помните, мы начинали со 103 места, затем переместились на 82 позицию. По итогам прошлого года после проведенной работы в рамках реализации концепции Киберщит нам удалось достичь 40 места. То есть, в 50 мы уже вошли, наша цель, как вы знаете, войти в 30. Я думаю, нам это по силам, — рассказал он. — В прошлом году мы проводили исследование, которое показало, что 63% населения в принципе осведомлено об угрозах информационной безопасности, и, к сожалению, только на 46% мы обеспечены работниками в сфере информационной безопасности».

В ответ на это в 2018 году было выделено 674 образовательных гранта по специальности «Система информационной безопасности», 19 премий по программе «Болашак», 5 профессий было отражено в профессиональном стандарте, 701 госслужащий был переподготовлен на базе академии государственного управления, 70 тыс. госслужащих охвачено осенними киберучениями.

В свою очередь управляющий директор KasperskyLab в Центральной Азии и Монголии Евгений Питолин напомнил, что Казахстан по итогам 2018 года занял второе место в мире среди всех стран по фактам мобильных вымогательств.

«Казахстан за прошлый год на втором месте в мире по фактам мобильных вымогательств. Все это приводит нас к одной простой и важной вещи, что можно вкладывать миллионы долларов в технологии, но самое главное что нужно — нужно работать с людьми», — сказал он.

Согласно исследованию, страной, в которой проводится больше всего DDoS-атак, остается Китай, однако его доля снизилась весьма значительно — с 77,67% до 50,43%. На втором месте по-прежнему США — 24,9%. Далее идут Австралия — 4,5%. Десятку покинули Россия и Сингапур, но в нее вошли Бразилия (2,89%) и Саудовская Аравия (1,57%). В географическом распределении мишеней лидерами остаются Китай (43,26%), США (29,14%) и Австралия (5,91%).