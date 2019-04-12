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Архивы Акколя оцифровали

Теперь они размещаются в ЦОД АО «Казахтелеком» класса Tier II

12 апреля 2019 09:00, Profit.kz
Рубрики: Связь, Общество

В рамках проекта Smart Aqkol было оцифровано и загружено свыше 10,2 тысяч страниц архивных дел Аппарата акима Аккольского района и Аппарата акима города Акколь, сформированных с 1991 по 2011 год. Информация размещена и хранится в центре обработки данных АО «Казахтелеком» класса Tier II, что позволяет обеспечить высокую степень защиты данных, оптимизировать работу с документами и снизить объемы бумажного документооборота. Специалисты акимата имеют доступ к оцифрованным копиям дел посредством электронного архива. Работа по переведению документов в электронный формат продолжается.

В ходе реализации пилотного проекта на территории Аккольского архива был развернут центр обработки документов, при сканировании использовалась промышленная техника. Для обработки, систематизации и обеспечения последующего доступа применена разработанная и внедренная казахстанской компанией «АСВ» система «Pradox Arsys». Использование электронного архива, прежде всего, повышает надежность хранения документов и их конфиденциальность благодаря разграничению доступа к данным, позволяет снизить физический износ хранящейся документации.

Архивы Акколя оцифровали

Проект, реализованный в рамках Smart city, является одним из компонентов, призванных повысить скорость обработки и получения информации, перевести в цифровой формат большой объем данных. Сохранность информации и бесперебойность доступа обеспечивается инфраструктурой, предоставляемой АО «Казахтелеком».

«На сегодняшний день программа Цифровой Казахстан является основным ориентиром в проведении масштабной работы по развитию экономики страны и улучшению качества жизни ее населения за счет использования цифровых технологий. Проект Smart Aqkol является драйвером и „испытательным полигоном“ для целого ряда новых технологий. Внедрение электронных архивных баз и ведение электронного документооборота государственных органов — это не только глобальный тренд, но и неотъемлемая часть повседневной жизни. Уже сейчас можно сказать, что благодаря автоматизации процессов скорость обработки информации в архиве повысилась на 50% и более. Наряду с этим обеспечен регламентированный доступ к архиву, что повышает надежность хранения, позволяет фиксировать историю обращений к данным», — отметил директор Департамента развития новых продуктов Дивизиона корпоративного бизнеса АО «Казахтелеком» Самат Имбаев.

Архивы Акколя оцифровали

Сеть дата-центров АО «Казахтелеком» охватывает всю республику, на их базе предоставляются такие услуги, как виртуальный хостинг, VPS, Colocation, Dedicated, а также ряд инновационных услуг, построенных на основе концепции облачных вычислений: облачная серверная платформа, облачная система хранения данных, виртуальный резервный центр обработки данных, программное обеспечение для бизнеса, система интерактивного общения и обмена информацией, облачная видеоконференцсвязь. Центр обработки данных соответствует стандартам Tier-классификации, принятой для ЦОДов во всем мире.

Новый проект, данные которого размещены в центре обработки данных, отвечает главным требованиям, предъявляемым к современным архивам — это систематизация и обеспечение сохранности информации. По словам директора государственного архива Аккольского района Сунгата Жусупова, архивные службы должны отвечать вызовам современности и удовлетворять потребностям данной сферы.

Архивы Акколя оцифровали

«Первый опыт использования пилотного проекта системы электронного архива позволяет отдельно отметить интеллектуальную систему поиска, большой выбор параметров фильтрации, который помогает за считанные секунды находить нужный документ, а также возможности для полнотекстового поиска документов, который позволяет искать документ не только по одному ключевому слову, но и по фрагментам текста. Современный цифровой архив состоит из различных модулей, которые позволяют систематизировать данные. Отдельно хотел бы выделить, что в результате цифровизации этого направления мы получаем доступ к инструменту для оперативного создания статистических отчетов, аналитики», — отметил Сунгат Жусупов.

Напомним, проект Smart Aqkol реализован в рамках одного из основных направлений Государственной программы «Цифровой Казахстан» по внедрению концепции «умных городов» в стране. Проект реализован компаниями-партнерами: АО «Казахтелеком», Tengri Lab, Евразийской Группой (ERG), АРЭК совместно с акиматами Акмолинской области и акиматом г. Акколь. Основной целью Smart Aqkol стало создание концептуальной модели «умного города» на базе агрегации информационных потоков для мониторинга и контроля за работой городских служб. Так, концепция «умного города» включает в себя инфраструктуру, интегрированные системы и сеть датчиков и элементов контроля и анализа данных.