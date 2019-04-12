Архивы Акколя оцифровали

Теперь они размещаются в ЦОД АО «Казахтелеком» класса Tier II

В рамках проекта Smart Aqkol было оцифровано и загружено свыше 10,2 тысяч страниц архивных дел Аппарата акима Аккольского района и Аппарата акима города Акколь, сформированных с 1991 по 2011 год. Информация размещена и хранится в центре обработки данных АО «Казахтелеком» класса Tier II, что позволяет обеспечить высокую степень защиты данных, оптимизировать работу с документами и снизить объемы бумажного документооборота. Специалисты акимата имеют доступ к оцифрованным копиям дел посредством электронного архива. Работа по переведению документов в электронный формат продолжается.

В ходе реализации пилотного проекта на территории Аккольского архива был развернут центр обработки документов, при сканировании использовалась промышленная техника. Для обработки, систематизации и обеспечения последующего доступа применена разработанная и внедренная казахстанской компанией «АСВ» система «Pradox Arsys». Использование электронного архива, прежде всего, повышает надежность хранения документов и их конфиденциальность благодаря разграничению доступа к данным, позволяет снизить физический износ хранящейся документации.

Проект, реализованный в рамках Smart city, является одним из компонентов, призванных повысить скорость обработки и получения информации, перевести в цифровой формат большой объем данных. Сохранность информации и бесперебойность доступа обеспечивается инфраструктурой, предоставляемой АО «Казахтелеком».

«На сегодняшний день программа Цифровой Казахстан является основным ориентиром в проведении масштабной работы по развитию экономики страны и улучшению качества жизни ее населения за счет использования цифровых технологий. Проект Smart Aqkol является драйвером и „испытательным полигоном“ для целого ряда новых технологий. Внедрение электронных архивных баз и ведение электронного документооборота государственных органов — это не только глобальный тренд, но и неотъемлемая часть повседневной жизни. Уже сейчас можно сказать, что благодаря автоматизации процессов скорость обработки информации в архиве повысилась на 50% и более. Наряду с этим обеспечен регламентированный доступ к архиву, что повышает надежность хранения, позволяет фиксировать историю обращений к данным», — отметил директор Департамента развития новых продуктов Дивизиона корпоративного бизнеса АО «Казахтелеком» Самат Имбаев.

Сеть дата-центров АО «Казахтелеком» охватывает всю республику, на их базе предоставляются такие услуги, как виртуальный хостинг, VPS, Colocation, Dedicated, а также ряд инновационных услуг, построенных на основе концепции облачных вычислений: облачная серверная платформа, облачная система хранения данных, виртуальный резервный центр обработки данных, программное обеспечение для бизнеса, система интерактивного общения и обмена информацией, облачная видеоконференцсвязь. Центр обработки данных соответствует стандартам Tier-классификации, принятой для ЦОДов во всем мире.

Новый проект, данные которого размещены в центре обработки данных, отвечает главным требованиям, предъявляемым к современным архивам — это систематизация и обеспечение сохранности информации. По словам директора государственного архива Аккольского района Сунгата Жусупова, архивные службы должны отвечать вызовам современности и удовлетворять потребностям данной сферы.

«Первый опыт использования пилотного проекта системы электронного архива позволяет отдельно отметить интеллектуальную систему поиска, большой выбор параметров фильтрации, который помогает за считанные секунды находить нужный документ, а также возможности для полнотекстового поиска документов, который позволяет искать документ не только по одному ключевому слову, но и по фрагментам текста. Современный цифровой архив состоит из различных модулей, которые позволяют систематизировать данные. Отдельно хотел бы выделить, что в результате цифровизации этого направления мы получаем доступ к инструменту для оперативного создания статистических отчетов, аналитики», — отметил Сунгат Жусупов.

Напомним, проект Smart Aqkol реализован в рамках одного из основных направлений Государственной программы «Цифровой Казахстан» по внедрению концепции «умных городов» в стране. Проект реализован компаниями-партнерами: АО «Казахтелеком», Tengri Lab, Евразийской Группой (ERG), АРЭК совместно с акиматами Акмолинской области и акиматом г. Акколь. Основной целью Smart Aqkol стало создание концептуальной модели «умного города» на базе агрегации информационных потоков для мониторинга и контроля за работой городских служб. Так, концепция «умного города» включает в себя инфраструктуру, интегрированные системы и сеть датчиков и элементов контроля и анализа данных.