Panasonic тестирует систему распознавания лиц для оплаты товаров

Проект запущен в Иокогаме, крупном городе к югу от Токио, в сети круглосуточных магазинов FamilyMart.

Для оплаты покупок в одном из минимаркетов FamilyMart теперь используется автоматизированная система на базе технологии распознавания лиц. Зарегистрировав свое фото и данные банковской карты в системе, покупатели могут посещать магазин буквально с пустыми руками. Пока они набирают товары в корзину, за ними наблюдают сенсоры и камеры. По окончании шоппинга человеку достаточно подойти к специальному терминалу и посмотреть в объектив. Система узнает его и автоматически спишет деньги за покупки с карты, передает Itnews.com.ua.

Инновационная биометрическая система и технология распознавания изображений Panasonic позволяют с высокой точностью идентифицировать пользователей, даже если их лицо находится под наклоном, частично закрыто либо изменилось с возрастом. Камеры и сенсоры, вмонтированные в потолок магазина, позволяют не только отслеживать движение покупателей (строить т. н. «тепловые карты», выделяя пути движения людей и самые популярные отделы), но и контролировать остатки товаров, при необходимости уведомляя персонал о том, что те или иные наименования закончились.

Президент сети FamilyMart Такаси Савада отметил, что такая технология в ближайшее время будет внедряться и в других магазинах сети. Panasonic, в свою очередь, считает инновации для ритейла (в т. ч. IoT, искусственный интеллект и др.) одним из важных направлений бизнеса. Год назад в структуре корпорации была создана компания Store Business Solutions. А магазин FamilyMart, выбранный для запуска «пилота», расположен в непосредственной близости от фабрики Panasonic, и управляется самой компанией по договору франчайзи. Первыми пользователями системы стали сотрудники Panasonic.

А о том, какие решения и тренды актуальны в казахстанском ритейле, мы обсуждали на конференции PROFIT Retail Day 2019.