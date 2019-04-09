Регионы будут подавать заявки на лекарства в электронном виде

Уже завершена работа по интеграции всех необходимых медицинских и лекарственных баз данных.

Председатель комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК рассказала, что для борьбы с нерациональным планированием лекарственных средств на местах в ведомстве принято решение внедрить систему электронных заявок, передает Zakon.kz.

«На следующий год заявки будут формироваться полностью в электронном формате. Сегодня уже завершены все работы по интеграции Регистра диспансерных больных с информационной системой лекарственного обеспечения и Единой фармацевтической информационной системой ТОО «СК-Фармация», — пояснила Людмила Бюрабекова.

Процесс формирования заявки будет выглядеть следующим образом. Если пациент вновь выявленный, диспансерный, то врач ставит его на учет по конкретному заболеванию, подлежащему бесплатному обеспечению лекарствами. Либо уже стоящему на учете пациенту врач выбирает одну из схем лечения, которая ему необходима, с указанием дозировки, количества и курса лечения. Схемы лечения были разработаны республиканскими профильными научными институтами. Далее полностью автоматически курс лечения в разрезе регионов будет попадать в Единую фармацевтическую информационную систему ТОО «СК-Фармация».

«Мы будем видеть сводную заявку по всей стране в разрезе регионов, поликлиник, нозологии, тех необходимых лекарственных препаратов и указаниях их количества. После этого свод будет направляться на бюджетную комиссию для формирования бюджета и выделения соответствующих бюджетных средств. Работа по формированию заявки начнется в ближайшее время и закончится до 15 мая», — сообщила глава комитета.

Она добавила, что сейчас по регионам идут перекрестные проверки, по результатам которых будет ясно, какой ущерб из-за нерационального планирования лекарств нанесен.