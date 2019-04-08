Российская платежная система Мир выйдет за рубеж

Работа по внедрению карт Мир ведется в Турции, во Вьетнаме, Таиланде и в странах ЕАЭС.

Возможно, уже в конце этого года россияне смогут расплачиваться картами Мир в Турции. По словам Ольги Скоробогатовой, первого заместителя председателя ЦБ, регулятор обсуждает этот вопрос с двумя турецкими кредитными организациями. Однако многое зависит от технических возможностей турецких банков, передает Plusworld.ru.

«Мы сейчас с двумя турецкими банками ведем работу. Это зависит не только от нашей готовности, но и от настройки инфраструктуры POS-терминалов непосредственно этих банков в Турции», — сообщила О. Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков.

Работа по внедрению карт Мир ведется также во Вьетнаме, Таиланде и в странах ЕАЭС. Причем с последними работают «достаточно плотно».

«В перспективе год-два мы будем иметь полное покрытие взаимного приема карт, то есть они принимают нашу карту, мы принимаем карту их национальных систем. Дальше мы параллельно смотрим все туристические страны, которые интересны для наших граждан», — сообщила Ольга Скоробогатова.