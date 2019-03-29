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Прямой эфир: PROFIT Cloud Day 2019

Прямая трансляция с конференции по облачным технологиям для бизнеса — PROFIT Cloud Day 2019 в Алматы.

29 марта 2019 08:40, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Интернет, Железо, Софт

Сегодня в Алматы проходит ежегодная конференция PROFIT Cloud Day. На мероприятии гости и спикеры обсудят использование облачных технологий для бизнеса — их плюсы и минусы, необходимые меры по защите данных в облаке и существующие тенденции на рынке.

Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции: