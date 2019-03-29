Прямой эфир: PROFIT Cloud Day 2019

Прямая трансляция с конференции по облачным технологиям для бизнеса — PROFIT Cloud Day 2019 в Алматы.

Сегодня в Алматы проходит ежегодная конференция PROFIT Cloud Day. На мероприятии гости и спикеры обсудят использование облачных технологий для бизнеса — их плюсы и минусы, необходимые меры по защите данных в облаке и существующие тенденции на рынке.

Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции: