WebMoney запустила видеоидентификацию

Казахстанские пользователи смогут подтвердить личность, не выходя из дома.

Международная система расчетов WebMoney Transfer представила новый способ идентификации с помощью видео — VideoID. Пройти видеоидентификацию можно за несколько минут из любой точки мира и независимо от времени суток. Пользователю понадобится только паспорт и смартфон или компьютер с веб-камерой. VideoID позволяет дистанционно подтвердить личность и получить начальный аттестат в системе WebMoney с увеличенными лимитами на операции. Также с VideoID доступно получение займов в автоматическом режиме в сервисе WebMoney Debt.

«Вопросы удаленной идентификации широко обсуждаются профессиональным сообществом, и мы рады быть одними из первых, кто сделал практические шаги в этом направлении. VideoID может заменить необходимость посещения центра аттестации для подтверждения личности, оно равнозначно нотариально заверенному заявлению. Это удобно, как для маломобильных групп населения, так и для всех, кто ценит свое время», — отметил Петр Дарахвелидзе, директор по развитию WebMoney Transfer.

Видеоидентификация является дальнейшим развитием технологии PhotoID. Идентификация по фото была запущена в системе WebMoney Transfer в 2012 году. На сегодняшний день услугой воспользовалось более полумиллиона человек.