92 опасных интернет-ресурса выявил комитет по информационной безопасности МОАП РК в 2018 году

Об этом стало известно в ходе заседания коллегии министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК по итогам 2018 года и задачах на текущий год.

В результате мониторинга казахстанского сегмента сети интернет посредством системы «WebTotem» в 2018 году специалистами комитета по информационной безпасности МОАП РК было выявлено 92 веб-сайта, на которых зафиксирована подмена главной страницы ресурса (дефейс), а также добыча криптовалюты (майнер).

К примеру, в декабре прошлого года специалистами КИБ был выявлен поддельный сайт театра, визуально похожий на официальный сайт. С его помощью злоумышленники осуществляли продажу фиктивных билетов. КИБ направил все материалы по данному инциденту в правоохранительные органы, которые приняли необходимые меры по отношению к ресурсу-клону, чтобы приостановить мошенническую деятельность.

Председатель комитета по информационной безопасности Дмитрий Голобурда отметил, что наряду с мониторингом Казнета на предмет различных уязвимостей и угроз, комитет по информационной безопасности совместно с КНБ РК проводит системную работу по выстраиванию архитектуры в сфере информационной безопасности.

«Основной задачей комитета в современных условиях станет использование новых аппаратно-программных средств и усовершенствование национальной законодательной базы в сфере информбезопасности. Еще один акцент мы сделаем на работе по повышению культуры кибербезопасности среди населения, в том числе и среди государственных служащих», — подчеркнул он.

В частности, разрабатывается законопроект «Об информационной безопасности», создана концепция «Киберщит», приняты единые требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержден Перечень критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также разработан национальный антикризисный план реагирования на компьютерные атаки».

Голобурда также сообщил, что в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» на базе ГТС КНБ РК были созданы испытательные лаборатории, в которых производится весь спектр исследований уязвимостей и вредоносного программного обеспечения.

Эти и другие меры, принятые за период работы комитета по информационной безопасности, повлияли на позиции Казахстана в рейтинге Международного Союза Электросвязи. Так, за период с 2016 по 2017 годы страна поднялась в рейтинге по информационной безопасности на 20 позиций (со 103 на 82 место).