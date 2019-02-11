Следите за новостями

Цифра дня

38,2 млрд тг сэкономил минздрав за счет цифровизации

На камеры «Жолак» в Алматы выделили 104 миллиона тенге

Сейчас на 50 автобусах и троллейбусах стоят фото и видеокамеры, которые фиксируют все нарушения.

11 февраля 2019 09:05, Profit.kz
Рубрики: Общество

На систему Жолак, установленную на городских автобусах для видеофиксации нарушений ПДД, выделено 104 миллиона тенге. Система работает с 15 января 2019 года. Ее главная цель — искоренение практики выезда автомобилей на полосы, выделенные для общественного транспорта, нарушений правил парковки вдоль проезжей части, и других нарушений, в том числе совершаемых самими водителями общественного транспорта, передает Zakon.kz.

На эти цели из средств городского бюджета выделено около 104 млн тенге, и сейчас на 50 автобусах и троллейбусах стоят фото и видеокамеры, которые фиксируют все нарушения.