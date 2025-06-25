IT-ужин от Servercore. Астана
Вы узнаете, как компания решает нестандартные задачи клиентов.
Servercore приглашает на закрытый IT-ужин, где представители компании расскажут про облачную платформу Servercore и кейсы заказчиков. Гостей мероприятия ждут вечер в компании экспертов и полезные кейсы. Servercore — провайдер IT-инфраструктуры с локальным присутствием в Казахстане и Узбекистане.
Программа:
19:00-19:30 — Регистрация и знакомство.
19:30–20:00 — Servercore в Казахстане: возможности облачной платформы для бизнеса. Юрий Капелько, операционный директор Servercore.
20:00–20:30 — Спецпроекты в Servercore: как мы решаем нестандартные задачи клиентов. Исмоилжон Иминохунов, проектный менеджер в Servercore.
20:30–22:00 — Networking + QA-сессия с экспертами Servercore: общение на профессиональные темы и обмен опытом.
Для участия необходима предварительная регистрация. Регистрация будет подтверждена после звонка менеджера Servercore — он уточнит детали, отправит точный адрес и подтвердит ваше участие.
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