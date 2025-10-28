Blockchain Life 2025. Дубай

15-й международный форум по Web3 и криптовалютам. Более 200 звездных спикеров, среди которых - основатели и топ-менеджмент самых знаковых компаний индустрии.

28-29 октября в Дубае состоится долгожданный 15-й международный форум по Web3 и криптовалютам — Blockchain Life 2025. Рекордное количество спикеров, 2 отдельные сцены, новые зоны активностей и премиальный нетворкинг 15 тыс. участников в преддверии пика буллрана.

Почему нужно лететь на Юбилейный Blockchain Life?

— Участников ждет 2 дня первоклассного нетворкинга и закулисных переговоров с лидерами рынка со всего мира.

— Новейшие разработки и продукты будут представлены более чем на 200 стендах компаний в экспо зоне. Вы сможете быть среди первых инвесторов или выгодоприобретателей.

— Более 200 звездных спикеров, среди которых — основатели и топ-менеджмент самых знаковых компаний индустрии. Они поделятся своим взглядом на текущую рыночную ситуацию и порекомендуют выигрышные стратегии в преддверии ожидаемого пика буллрана.

Программа форума наполнена дополнительными событиями, среди которых — Уличный фестиваль, Конкурс стартапов, Трейдинговый турнир и грандиозное завершение форума — легендарная Afterparty в новой топ локации Дубая с секретным приглашенным артистом.

Вокруг дат форума уже собирается большой список сайд ивентов под общим названием Blockchain Life Week, что позволяет участникам извлечь максимум пользы от участия в форуме. На многие из них доступ участникам форума предоставляется бесплатно.

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