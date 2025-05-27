Media Ads Conference 2025. Online

Ключевое digital-событие, которое объединяет лидеров индустрии для обсуждения будущего медийной и видеорекламы в интернете.

Конференция Media Ads Conference — ключевое digital-событие от AMDG, которое с 2018 года объединяет лидеров индустрии для обсуждения будущего медийной и видеорекламы в интернете. В этом году на онлайн-площадке снова соберутся представители крупнейших рекламных платформ, чтобы обсудить, как технологии, данные и стратегии влияют на эффективность digital-кампаний.

О чем конференция?

— Главные изменения в медийной и видеорекламе в 2025 году.

— Важнейшие показатели для оценки медийной и видеорекламы.

— Модели работы с аудиторией нового поколения.

— Новые инструменты и подходы для создания цепляющих креативов.

— Актуальные стратегии продвижения для достижения конкретных бизнес-результатов.

— Реальные истории успеха, подтвержденные цифрами.

Кому будет полезна конференция:

— Head of Digital

— Директора по развитию бизнеса

— Собственники бизнеса

— Директора по маркетингу

— Маркетологи

— Бренд-менеджеры

Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.