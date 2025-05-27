Media Ads Conference 2025. Online
Ключевое digital-событие, которое объединяет лидеров индустрии для обсуждения будущего медийной и видеорекламы в интернете.
Конференция Media Ads Conference — ключевое digital-событие от AMDG, которое с 2018 года объединяет лидеров индустрии для обсуждения будущего медийной и видеорекламы в интернете. В этом году на онлайн-площадке снова соберутся представители крупнейших рекламных платформ, чтобы обсудить, как технологии, данные и стратегии влияют на эффективность digital-кампаний.
О чем конференция?
— Главные изменения в медийной и видеорекламе в 2025 году.
— Важнейшие показатели для оценки медийной и видеорекламы.
— Модели работы с аудиторией нового поколения.
— Новые инструменты и подходы для создания цепляющих креативов.
— Актуальные стратегии продвижения для достижения конкретных бизнес-результатов.
— Реальные истории успеха, подтвержденные цифрами.
Кому будет полезна конференция:
— Head of Digital
— Директора по развитию бизнеса
— Собственники бизнеса
— Директора по маркетингу
— Маркетологи
— Бренд-менеджеры
Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.
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