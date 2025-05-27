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    Media Ads Conference 2025. Online

    Ключевое digital-событие, которое объединяет лидеров индустрии для обсуждения будущего медийной и видеорекламы в интернете.

    Мероприятие пройдет 28 мая 2025 года
    Место проведения — Online

    Конференция Media Ads Conference  — ключевое digital-событие от AMDG, которое с 2018 года объединяет лидеров индустрии для обсуждения будущего медийной и видеорекламы в интернете. В этом году на онлайн-площадке снова соберутся представители крупнейших рекламных платформ, чтобы обсудить, как технологии, данные и стратегии влияют на эффективность digital-кампаний.

     О чем конференция?

    — Главные изменения в медийной и видеорекламе в 2025 году.
    — Важнейшие показатели для оценки медийной и видеорекламы.
    — Модели работы с аудиторией нового поколения.
    — Новые инструменты и подходы для создания цепляющих креативов.
    — Актуальные стратегии продвижения для достижения конкретных бизнес-результатов.
    — Реальные истории успеха, подтвержденные цифрами.

    Кому будет полезна конференция:

    — Head of Digital
    — Директора по развитию бизнеса
    — Собственники бизнеса
    — Директора по маркетингу
    — Маркетологи
    — Бренд-менеджеры

    Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

    Организатор — ТОО «АМДГ»
    г. Алматы, пр-т Жибек Жолы, 135, блок 3, 10 этаж, офис 3101/2
    +7 (727) 347-07-56

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