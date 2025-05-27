EmpowerGov: Концепция эффективного цифрового рабочего места госслужащего. Астана

Как организовать цифровое рабочее место сотрудника при помощи решений Citrix.

Компания DeoniX, являясь мастер-дистрибьютором решений Citrix и NetScaler на территории Центральной Азии, Кавказа, Украины и Молдовы, рада пригласить на мероприятие «EmpowerGov: Концепция эффективного цифрового рабочего места госслужащего».

Решения Citrix могут использоваться для создания цифровых рабочих мест сотрудников государственных учреждений благодаря нескольким преимуществам:

— Соответствие требованиям информационной безопасности: создание цифровых рабочих мест через Citrix обеспечивает строгий контроль за обработкой и хранением данных, предотвращая их утечку и несанкционированный доступ.

— Экономия и централизованное управление: Citrix позволяет снизить затраты на обслуживание ИТ-инфраструктуры, продлить жизненный цикл рабочих станций и обеспечить централизованное управление рабочими местами сотрудников.

— Гибкость и масштабируемость: создание цифрового рабочего места упрощает развертывание ИТ-ресурсов и позволяет быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям государственных учреждений.

— Удаленный доступ и поддержка мобильности: предложения Citrix предоставляют сотрудникам возможность работать безопасно в гибридном режиме, что особенно актуально в условиях цифровой трансформации.

Подробнее о том, как эти преимущества реализуются с использованием предложений Citrix, вы можете узнать, приняв участие в мероприятии. Необходима предварительная регистрация.