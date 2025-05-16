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747,5 млн долларов — рынок MedTech в Казахстане

    Meet-up «Вселенная комплаенс: Супергерои финансового мира». Алматы

    Обсудим ключевые риски и тренды в сфере комплаенс в условиях цифровой трансформации.

    Мероприятие пройдет 17 мая 2025 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Байтурсынова 22, к1, Молодежный центр «Jas Almaty»

    17 мая в Алматы состоится профессиональный Meet-up «Вселенная комплаенс: Супергерои финансового мира», который станет площадкой для обсуждения ключевых рисков и трендов в сфере комплаенс в условиях цифровой трансформации между представителями FinTech-индустрии, юридического и финансового секторов, экспертов по внутреннему контролю и комплаенс, а также независимыми экспертами и консультантами.

    В фокусе встречи:

    — противодействие легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем и финансированию терроризма,
    — противодействие мошенничеству,
    — регулирование в сфере цифровых активов,
    — защита персональных данных.

    Участие бесплатное по предварительной регистрации. Начало регистрации - в 10:30

    Организатор — Сompliance Hub

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