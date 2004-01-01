Robotek Grand Tournament 2025. Астана

На старт престижного чемпионата выйдут победители областных турниров из 17 регионов.

В Астане пройдет Robotek Grand Tournament — один из самых маштабных чемпионатов по робототехнике в стране и мире. За четыре года Robotek Grand Tournament стал страновым ІТ-брендом Казахстана. Все регламенты чемпионата — авторские, являются отечественной интеллектуальной технологией.

Robotek Grand Tournament проводится известной компанией Robotek совместно с акиматом Астаны и республиканским научно-практическим центром «Дарын». На старт престижного чемпионата выйдут победители областных турниров из 17 регионов. Более 350 школьников в нескольких возрастных группах от 9 до 17 лет будут соревноваться в семи категориях.

В 2025 году Robotek Grand Tournament продолжает международное масштабирование. Впервые на казахстанский чемпионат приедут представители США, в Астану прилетят успешные команды юных робототехников из Болгарии, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. Всего — более 25 зарубежных делегаций.